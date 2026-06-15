ساجده علیپور، دانش‌آموز دوره دوم دبیرستان و لیلا خانجانی معلم گیلانی توانستند به ترتیب رتبه نخست و رتبه سوم جشنواره «فصلی از رویش جوانه‌ها» را در کشور کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: در جشنواره کشوری «فصلی از رویش جوانه‌ها»، ۲ نفر از نمایندگان آموزش و پرورش استان موفق به کسب عناوین برتر ملی شدند.

در بخش دانش‌آموزی، ساجده علیپور، دانش‌آموز دبیرستان دوره دوم شاهد شهید ناصر آل‌ابراهیم، با ارائه اثری برگزیده موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد.

همچنین در بخش فرهنگیان، لیلا خانجانی از ناحیه ۱ رشت توانست رتبه سوم کشوری این جشنواره را از آن خود کند.

جشنواره «فصلی از رویش جوانه‌ها» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های دانش‌آموزان و فرهنگیان برای روایت نویسی و خاطره نگاری در سطح کشور برگزار می‌شود.