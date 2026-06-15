به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: همزمان با هفته صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های هنری این شهرستان در خانه تاریخی سوخکیان برپا شده است.

علیرضا پرویزی افزود: برپایی غرفه‌های تولید زنده (ورک‌شاپ)، فرصتی مناسب برای بازدیدکنندگان فراهم آورده است تا از نزدیک با ظرافت و پیچیدگی هنر دست صنعتگران آشنا شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داراب بیان کرد: این نمایشگاه تا فردا ۲۶ خرداد برای بازدید علاقه‌مندان در این شهرستان دایر است.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.