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نمایشگاه صنایع دستی در خانه تاریخی سوخکیان داراب بر پا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: همزمان با هفته صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیتهای هنری این شهرستان در خانه تاریخی سوخکیان برپا شده است.
علیرضا پرویزی افزود: برپایی غرفههای تولید زنده (ورکشاپ)، فرصتی مناسب برای بازدیدکنندگان فراهم آورده است تا از نزدیک با ظرافت و پیچیدگی هنر دست صنعتگران آشنا شوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داراب بیان کرد: این نمایشگاه تا فردا ۲۶ خرداد برای بازدید علاقهمندان در این شهرستان دایر است.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.