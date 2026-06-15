معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان از تداوم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۷۸۱ خانوار واجد شرایط از زمین رایگان بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان گلستان همچنان ادامه دارد و تاکنون صدها خانوار مشمول، زمین رایگان دریافت کرده‌اند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان گفت: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون ۲۴ هزار و ۸۷ نفر در استان برای بهره‌مندی از مزایای آن ثبت‌نام کرده‌اند.

جمشید شعبانیان افزود: از این تعداد، بیش از ۱۲ هزار متقاضی مربوط به شهرهای استان هستند که فرآیند تأمین زمین برای آنان از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: تاکنون برای ۷۸۱ خانوار واجد شرایط، ۱۲ هکتار زمین تأمین و واگذار شده است.

شعبانیان افزود: روند تأمین زمین برای سایر متقاضیان نیز متناسب با ظرفیت‌های موجود و اراضی قابل واگذاری در حال انجام است.

به گفته وی، برای سال جاری نیز واگذاری زمین به ۶۸۰ متقاضی دیگر در برنامه قرار دارد.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان تأکید کرد: خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر که پس از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ متولد شده باشد، در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی اجرای این قانون را گامی مؤثر در حمایت از خانواده، تسهیل خانه‌دار شدن خانوارهای واجد شرایط و تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور عنوان کرد.