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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از امروز تا اواخر روز چهارشنبه هفته جاری وزش باد و تندبادهای لحظهای و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در برخی مناطق استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز تا اواخر روز چهارشنبه، به ویژه روز سه شنبه، سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ بنابراین برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهرها دور از انتظار نیست.
وی افزود: پایان هفته با جنوبی شدن جریانات جوی در بخش جنوب شرقی استان افزایش رطوبت و احتمال شرجی هوا وجود دارد، سپس طی اوایل هفته آینده تا بخشهای مرکزی استان گسترش مییابد.
سبزه زاری میگوید: طی امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست؛ سپس از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند افزایش دما پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی تصریح کرد: طی امروز تا روز چهارشنبه شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.
به گفته سبزه زاری؛ در شبانه روز گذشته آبادان با ۴۵.۹ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵ و کمینه ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.