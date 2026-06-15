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قوه قضائیه اعلام کرد: یکی از بزرگترین و پیچیدهترین پروندههای زمینخواری در غرب پایتخت با پیگیری دادستانی تهران کشف و در دستور کار رسیدگی قضائی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اقدامات قاطع قضائی و پیگیری مجدانه دادستانی تهران، یکی از بزرگترین و پیچیدهترین پروندههای زمینخواری در غرب پایتخت کشف و در دستور کار رسیدگی قضائی قرار گرفته است.
در این پرونده با جعل وقفنامه، اسناد رسمی و سوءاستفاده از وکالتنامهها، منجر به تصرف غیرقانونی اراضی در منطقه فرحزاد شده است که از نظر ارزش ریالی یکی از بزرگترین پروندههای زمین خواری کشور محسوب میشود.
اطلاعات این پرونده طی ساعات آتی منتشر میشود.