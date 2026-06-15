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رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به گسترش حمایتهای مالی از فعالان صنایعدستی، از پرداخت تسهیلات به ۲۱ هزار پرونده در این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیاصغر شالبافیان امروز در آیین پاسداشت هفته صنایعدستی در اصفهان، با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اشتغال و تولید، گفت : یکی از رویکردهای اصلی وزارت میراثفرهنگی در سال گذشته، توجه همزمان به فعالان حوزه صنایعدستی در کنار بخش گردشگری بود تا ظرفیتهای اشتغالزایی این حوزه بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
وی افزود : با همکاری دستگاههای مختلف اجرایی و اقتصادی کشور، در مجموع ۲۱ هزار پرونده صنایعدستی در سراسر کشور موفق به دریافت تسهیلات حمایتی شدند که این اقدام یکی از گستردهترین برنامههای پشتیبانی مالی از هنرمندان و فعالان صنایعدستی در سالهای اخیر به شمار میرود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از همکاری دستگاههای ملی و استانی تاکید کرد : این موفقیت حاصل تعامل و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد برکت، بنیاد علوی، استانداریها، معاونتهای اقتصادی استانها، بانکهای عامل و اداراتکل میراثفرهنگی در سراسر کشور بوده است.
وی با تاکید بر نقش مدیران استانی در تحقق این دستاورد گفت: ثبت، بررسی و پرداخت تسهیلات برای هزاران پرونده خرد در حوزه صنایعدستی، نیازمند تلاش شبانهروزی همکارانی بود که با جدیت و مسئولیتپذیری این فرآیند را دنبال کردند. از منظر توسعه اقتصادی، پیگیری یک پرونده ۲۰۰ میلیون تومانی برای یک هنرمند یا خانواده فعال در صنایعدستی، به همان اندازه ارزشمند و اثرگذار است که حمایت از یک پروژه بزرگ سرمایهگذاری.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی افزود: نتیجه این تلاشها، ارتقای جایگاه وزارت میراثفرهنگی بهعنوان دستگاه اجرایی برتر کشور در جذب منابع تبصره ۱۵ و همچنین یکی از موفقترین دستگاهها در حمایت از اشتغال، بهویژه اشتغال بانوان، بوده است.
شالبافیان از افزایش منابع حمایتی در سال جاری خبر داد و گفت : با حمایت دولت و همراهی نهادهای مرتبط، منابع پیشبینیشده برای تسهیلات اشتغالزایی و حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی افزایش یافته و زمینه بهرهمندی شمار بیشتری از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه فراهم شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اصفهان در حوزه گردشگری و صنایعدستی افزود: اصفهان یکی از مهمترین قطبهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور است و انتظار میرود با حمایت و توجه ویژه مدیریت استان، سهم این حوزهها در برنامههای توسعه اقتصادی استان بیش از گذشته تقویت شود.
شالبافیان با قدردانی از همراهی مدیران ملی و استانی تاکید کرد: استمرار همکاری میان دولت، استانداریها، شبکه بانکی و فعالان بخشخصوصی میتواند مسیر توسعه صنایعدستی، افزایش اشتغال و رونق اقتصاد فرهنگ را در سراسر کشور هموارتر کند.