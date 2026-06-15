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خراسان جنوبی با ثبتنام ۲ هزار و ۶۹۶ نفر از فعالان و علاقهمندان قرآنی، در چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اعلام کرد: همزمان با ثبتنام گسترده علاقهمندان به کلام وحی در چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، بیش از ۶۷ هزار نفر از سراسر کشور برای حضور در بزرگترین رقابت قرآنی کشور نامنویسی کردند؛ رقابتی که مرحله شهرستانی آن از تیر آغاز میشود.
حجت الاسلام بخشی پور افزود: در این میان خراسان جنوبی با ثبتنام ۲ هزار و ۶۹۶ نفر از فعالان و علاقهمندان قرآنی، موفق شد رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص دهد و در جمع ۱۰ استان برتر از نظر میزان مشارکت قرار گیرد.
وی این استقبال کمنظیر نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند قرآنی، فعالیتهای گسترده فرهنگی و تلاشهای مستمر مجموعه اوقاف و امور خیریه، مؤسسات و تشکلهای قرآنی استان در ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم است.
حجت الاسلام بخشی پور گفت: مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن کریم از تیرماه سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود و برگزیدگان این مرحله به مراحل بالاتر راه می یابند.