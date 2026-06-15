فعالیت بیش از هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی در استان در ایام ماه محرم
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی در قالب دستههای سینه زنی و زنجیر زنی در مساجد ، حسینیهها و محلات استان برنامههای عزاداری برگزار می کنند.
وی با اشاره به نقش مؤسسات و خانههای قرآنی در برنامههای ماه محرم افزود: در این مؤسسات و خانههای قرآنی برنامههای ویژه فرهنگی و قرآنی برگزار میشود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: برای میادین شهرها نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده به گونهای که هیئتهای شاخص پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مساجد و حسینیههای خود به عزاداری خواهند پرداخت و از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه نیز با حضور در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج عزاداری میکنند.
موسوینیا همچنین از پیشبینی ویژه برنامههای مردمی همزمان با آیین تشییع رهبر شهید مقاومت خبر داد و گفت: هیئتهای مذهبی و مجموعههای مردمی استان در این ایام نیز به عزاداری خواهند پرداخت که جزئیات آن به زودی اعلام میشود.