معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی در قالب دسته‌های سینه‌ زنی و زنجیر زنی در مساجد ، حسینیه‌ها و محلات استان برنامه‌های عزاداری برگزار می‌ کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام موسوی‌نیا اضافه کرد: در این ایام بیش از ۳۰۰ روحانی بومی و اعزامی از قم نیز در مناطق مختلف استان به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی خواهند پرداخت.

وی با اشاره به نقش مؤسسات و خانه‌های قرآنی در برنامه‌های ماه محرم افزود: در این مؤسسات و خانه‌های قرآنی برنامه‌های ویژه فرهنگی و قرآنی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: برای میادین شهر‌ها نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده به گونه‌ای که هیئت‌های شاخص پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مساجد و حسینیه‌های خود به عزاداری خواهند پرداخت و از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه نیز با حضور در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج عزاداری می‌کنند.

موسوی‌نیا همچنین از پیش‌بینی ویژه برنامه‌های مردمی همزمان با آیین تشییع رهبر شهید مقاومت خبر داد و گفت: هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی استان در این ایام نیز به عزاداری خواهند پرداخت که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود.