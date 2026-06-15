به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جواد کلاته عربی، نویسنده و مدیر انتشارات ۲۷ بعثت، از انتشار زندگی‌نامه شهید حاج حسن محقق خبر داد و گفت: این اثر چند سالی است در نشر ۲۷ بعثت در دست انجام است و از قضا بعد از شهادت حاج حسن محقق به مرحله انتشار نزدیک شد.

وی ادامه داد: این اثر در قالب خاطرات شفاهی این شهید از سال‌های ۹۳ تا ۹۵ در محل نشر ۲۷ بعثت به کوشش حسین بهزاد ضبط شده است.

حاج حسن محقق در سمت جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خاطرات شفاهی خود از سال‌های دفاع مقدس را در قالب گفت‌و‌گو با حسین بهزاد مطرح کرده است.

کلاته افزود: پس از شهادت وی، بنده و معصومه زهراکار که کار نگارش اثر را بر اساس مصاحبه‌های حسین بهزاد بر عهده داشتیم، بخشی دیگر را نیز در قالب ضمیمه به کتاب اضافه کردیم. این بخش مربوط به فعالیت‌های وی بعد از جنگ از زبان همرزمان و دوستانش است.

کلاته عربی تصریح کرد: این بخش به دورانی می‌پردازد که وی در سپاه لشکر ۲۷، قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشت.

وی با بیان این مطلب که هنوز عنوان اثر نهایی نشده است، گفت: انتشار این کتاب تا قبل از پایان تابستان توسط نشر ۲۷ بعثت انجام خواهد شد.

سردار سرلشکر پاسدار شهید «محمدحسن محقق» معروف به «حاج حسن محقق» متولد سال ۱۳۴۲ در تهران بود که تابستان سال ۱۳۶۰ به گروه «فداییان اسلام» پیوست و ضمن حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، در عملیات‌های مختلف شرکت کرد تا این‌که سال ۱۳۶۱ به عضویت اطلاعات سپاه درآمد و سال ۱۳۶۴ نیز به‌عنوان فرمانده گردان «حبیب‌بن‌مظاهر (ع)» لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) منصوب شد و سال ۱۳۶۷ در عملیات «بیت‌المقدس ۷» از ناحیه پا به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.

شهید محقق بعد از دوران نقاهت جانبازی، از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹ به‌عنوان فرمانده تیپ در خط پدافندی پاسگاه زید فعالیت کرد. بعد از جنگ تحمیلی، یعنی در سال ۱۳۷۰، نیز به‌عنوان مسئول ستاد لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) منصوب شد و پس از آن در جایگاه‌های «مسئول اطلاعات نیروی زمینی سپاه»، «مسئول اطلاعات قرارگاه ثارالله (ع)» و «جانشین سازمان اطلاعات سپاه» به مجاهدت پرداخت تا این‌که سرانجام مزد مجاهدت‌های خود، خصوصاً هزار و ۷۶۴ روز حضور در جبهه‌ها را گرفت و در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.