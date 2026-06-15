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همزمان با هفته محیط زیست کارگاه آموزشی با هدف کاهش پلاستیک و فرهنگ سازی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برای بانوان در خانه های محیط زیست و فرهنگ سراهای اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، فرهاد هاشمیان رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: همزمان با گرامیداشت هفته محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل در فرهنگسرای انقلاب، خانههای محیط زیست بانوان و اصلانیان، اقدام به برگزاری کارگاه با حضور کارشناسان محیط زیست با عنوان «کاهش پلاستیک، ترویج فرهنگ محیط زیست» کرد.
وی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح آگاهی و مشارکت بانوان در طرح مسائل زیستمحیطی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مصرف پلاستیک عنوان کرد و گفت: در این کارگاه آموزشی بر نقش کلیدی بانوان در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه و کاهش تولید پسماند در خانواده تأکید شد.
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه مشارکت فعال بانوان در برنامههای زیستمحیطی، گامی مؤثر در جهت دستیابی به جامعهای پایدار و سالم است، گفت:امید است با برگزاری چنین کارگاههایی، شاهد تغییرات مثبت در الگوهای مصرف و افزایش مسئولیتپذیری زیستمحیطی در سطح جامعه باشیم.