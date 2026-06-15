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معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ دستورالعملی جزئیات تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل تعطیلات تابستانی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی» را به روسای دانشگاه آزاد اسلامی استانها و واحدهای مستقل ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل آمده است:
در راستای ایجاد تعلق سازمانی و بهرهوری منابع انسانی به عنوان یکی از راه کنشهای کلان در سند تحول و تعالی دانشگاه و همچنین امکان ایجاد فرصتی مغتنم برای بهرهمندی کارکنان از برکات و فضایل اربعین حسینی بدین وسیله تعطیلات تابستانی دانشگاه که در شورای معاونین محترم دانشگاه به تصویب رسیده است از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ لغایت سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ تعیین میشود. تعطیلات تابستانی به عنوان مرخصی تشویقی تلقی میشود.
براساس بندهای این دستورالعمل واحدها و مراکز آموزشی که مجری ترم تابستانی هستند، باید به گونهای برنامهریزی کنند که در برنامههای آموزشی و پشتیبانی سامانههای آموزشی هیچگونه خللی ایجاد نشود. حضور پرسنل خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کادر بیمارستانها حسب برنامه شیفتی و مقررات مربوطه و طبق نظر معاونت علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.
همچنین کارکنانی که ماهیت وظایف و نوع شغل آنان به گونهای است که باید در محل کار حضور یابند (مانند پرسنل شاغل در مراکز درمانی، بیمارستانها، حفاظت فیزیکی، تاسیسات و کارکنانی که به صورت شیفت یا در برنامههای آموزشی و پشتیبانی تحصیلی فعالیت میکنند) مطابق نظر مدیریت مربوطه میتوانند از مرخصی ایام مذکور در زمان تعیین شده استفاده کنند. ضمن اینکه در صورت لزوم مرخصی تشویقی مذکور برای این قبیل از کارکنان تا پایان سال جاری معتبر خواهد بود.
در این دستورالعمل آمده است که جهت رفاه و مساعدت به کارکنان ساعتی غیر بازنشسته دارای مجوز همکاری از سازمان مرکزی، همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه بیمهای در کارکرد این دسته از همکاران که در واحدها و مراکز آموزشی و سازمان مرکزی مشغول به فعالیت هستند، مقرر شد، در صورت عدم تکمیل سقف ساعت کاری در ماه (۱۸۵ ساعت) با توجه به بازه زمانی تعطیلات مذکور نسبت به پرداخت حقالزمه مرداد سال جاری آنان صرفاً براساس میانگین کارکرد سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۴۰۵ و حداکثر تا سقف ۱۸۵ ساعت اقدام شود.