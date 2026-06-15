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ثبت جهانی ۱۹۶ رشته صنایع دستی اصفهان نیازمند اختصاص اعتبار ارزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۹۶ رشته صنایع دستی در استان اصفهان فعال است که ثبت جهانی این آثار نیازمند تامین هزینههای ارزی بیش از ۱۵۰۰ فرانک سوئیس برای هر رشته است.
امیر کرمزاده افزود: دشواریهای نقل و انتقال پول سبب شده است تا برخی کشورهای دیگر با پرداخت این هزینهها، رشتههای اصیل ایرانی را به نام خود ثبت کنند که این موضوع نیازمند مداخله فوری و قرار گرفتن در دستور کار ویژه وزارتخانه است.
وی با تبیین وضعیت تولید و تجاریسازی در این بخش گفت: خوشبختانه با ورود شرکتهای دانشبنیان و خلاق، چالشهای مربوط به طراحی محصول و بستهبندی برطرف شده و اکنون دغدغه اصلی ما معطوف به حوزه فروش و صادرات است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بر لزوم اعتمادسازی در بازار تاکید کرد و گفت: از این هفته طرح شناسنامهدار کردن آثار فاخر صنایع دستی آغاز میشود و صدور این گواهیها و قیمتگذاری دقیق محصولات، فرآیند خرید را برای متقاضیان تسهیل و امنیت روانی بازار را تامین میکند.
کرم زاده با درخواست از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهت تفویض اختیارات گستردهتر به استان اصفهان افزود: با وجود ۶۰ هزار هنرمند فعال در این استان که مایه فخر تمدن ایران زمین هستند، واگذاری اختیارات به اصفهان میتواند روند توسعه صنایع دستی را شتابی مضاعف بخشد.