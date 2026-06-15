به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران از وصول حدود سه همت درآمد مالیاتی در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.



بهرام سلطانی افزود: در همین مدت ۹۶۹ میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر استان واریز شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد.

او با اشاره به نقش مالیات در توسعه و آبادانی استان گفت: منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی در شهر‌ها و روستا‌های استان دارد.



سلطانی با اشاره به عملکرد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۴ گفت: مجموع درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده در مازندران در سال گذشته به بیش از ۱۸ همت رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۶ درصد افزایش داشت.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ همت از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر استان واریز شد که در مقایسه با سال قبل ۵۵ درصد افزایش داشته است.



وی تصریح کرد: این منابع در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و بهبود خدمات‌رسانی به مردم نقش مؤثری ایفا کرده است.