رونمایی از ۵ اتوبوس سیار «خلاقیت و ساخت» در تهران
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از رونمایی و آغاز فعالیت ۵ اتوبوس سیار «خلاقیت و ساخت» خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه مهارتآموزی، خلاقیت و توانمندسازی دانشآموزان در حوزه ساخت و تولید اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدعلی نژاد در جمع خبرنگاران گفت: نگاه ما این بود که در کنار آموزشهای تئوری که دانشآموزان در مدارس دریافت میکنند، بهویژه در مدارسی که امکان بهرهمندی از آزمایشگاههای مجهز را ندارند، فرصتی برای تبدیل ایدههای خلاقانه به محصول فراهم شود. بر همین اساس، آزمایشگاهها و کارگاههای ساخت بهصورت سیار در قالب اتوبوسهای مجهز طراحی و آمادهسازی شدهاند.
وی افزود: دانشآموزان میتوانند با حضور در این اتوبوسها و با کمک مربیان تخصصی، ایدههای خود را عملیاتی کرده و فرآیند تبدیل طرحهای ذهنی و نقشههای روی کاغذ به محصولات قابل ساخت را تجربه کنند. این اقدام علاوه بر ارتقای مهارتهای فنی، زمینه شکوفایی خلاقیت و کاربردیسازی آموختههای دانشآموزان را فراهم میکند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به آغاز مرحله نخست این طرح گفت: در مرحله اول، ۵ اتوبوس تجهیز و آماده بهرهبرداری شدهاند. همچنین با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و فاصله زمانی ایجادشده از فضای آموزشی مدارس، تلاش داریم از این فرصت برای حفظ و ارتقای مهارتهای دانشآموزان استفاده کنیم.
وی درباره نحوه بهرهمندی مدارس از این خدمات گفت: هماهنگیهای لازم با آموزش و پرورش انجام شده و سامانهای نیز از سوی سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری برای ثبت درخواستها در نظر گرفته شده است. مدارس، فرهنگسراها و سایر مراکزی که دانشآموزان در آنها حضور دارند، میتوانند درخواست خود را ثبت کنند تا اتوبوسهای سیار به محل اعزام شوند.
نژاد با بیان اینکه این طرح تمامی مناطق شهر تهران را پوشش خواهد داد، تصریح کرد: در مرحله نخست ۵ اتوبوس وارد مدار خدمت شدهاند و براساس میزان استقبال و درخواستها، تعداد آنها افزایش خواهد یافت. در برنامه اولیه پیشبینی شده است که تعداد این اتوبوسها به ۱۰ دستگاه برسد و تا پایان تابستان ۵ اتوبوس دیگر نیز به ناوگان اضافه خواهد شد.
وی تأکید کرد: اولویت توسعه این خدمات در مناطق کمبرخوردار و بهویژه مناطق جنوبی شهر تهران خواهد بود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص هزینه تجهیز این اتوبوسها نیز گفت: نوع تجهیزات هر اتوبوس متناسب با مأموریت آن متفاوت است و برخی به کارگاههای ساخت و برخی دیگر به آزمایشگاههای تخصصی مجهز شدهاند. بهطور میانگین ارزش تجهیزات هر اتوبوس حدود ۱۰ میلیارد تومان است. در مجموع، ارزش تجهیزات موجود در ۵ اتوبوس رونماییشده حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به هزینهبر بودن تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و محدودیت بسیاری از مدارس در تأمین این امکانات، شهرداری تهران در راستای مسئولیت اجتماعی خود این ظرفیت را بهصورت سیار در اختیار دانشآموزان قرار داده است تا امکان بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته برای طیف گستردهتری از دانشآموزان فراهم شود.