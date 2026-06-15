به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرامه گفت: برای نخستین بار آزمون عملی خوس دوزی با حضور ۳۰ هنرجو و با هدف شناسایی آموزش و استانداردسازی مهارت‌های صنایع دستی بومی در این شهرستان برگزار شد.

هادی عباسی با بیان اینکه خوس دوزی از هنر‌های ظریف و اصیلی است که ظرفیت بالایی برای جذب بازار و رونق اقتصادی در جوامع محلی دارد افزود: قرار است با تداوم دوره‌های آموزشی، ایجاد بازارچه‌های فروش و حمایت از هنرمندانِ دارای گواهینامه مهارت، شرایط برای معرفی و عرضه محصولات تولیدی این هنرمندان به بازار‌های استانی و ملی فراهم آید.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.