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رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و خیزش قاطبه ملت، تاکید کرد: این تجربه، بار دیگر این حقیقت را مکشوف ساخت که حصن حصین ایران اسلامی، تنها در گرو تلازم حضور مردم، مجاهدت نیروهای مسلح و مساعی کارگزاران نظام اسلامی محفوظ میماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پیام نوشت: فرونشستن غبار در این مقطع از کارزار یکساله با استکبار پلید آمریکایی و رژیم منحوس صهیونی، موقف تأمل در عظمت استقامت ملت شریف ایران است.
وی افزود : دماء مطهر شهدای سرافراز این نبرد ظالمانه، خاصه خون پاک رهبر عزیز و عالیمقام شهیدمان، نفخۀ قدسیهای بود که مآلاً به مبعوثشدن و خیزش قاطبه ملت انجامید. این تجربه، بار دیگر این حقیقت را مکشوف ساخت که حصن حصین ایران اسلامی، فقط در گرو تلازم حضور مردم، مجاهدت نیروهای مسلح و مساعی کارگزاران نظام اسلامی محفوظ میماند.
فلذا فارغ از هرگونه نتیجهگیری شتابزده راجع به فرجام کار، بر خود فرض میدانم مراتب تکریم و خضوع خویش را نثار این ایستادگی سترگ نموده، از درگاه حضرت حق متعال، برای آحاد ملت غیور، مدافعان سلحشور حریم امنیت و مسئولان خدوم، ثبات قدم و تقرب به ساحت ربوبی مسئلت نمایم.