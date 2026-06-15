بازسازی صنایع نفت و گاز پارس جنوبی در حال انجام است
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه با مجاهدتهای بیوقفه کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تولید و تأمین انرژی در زمان جنگ لحظهای متوقف نشد، گفت: امروز نیز متخصصان و کارکنان این صنعت با تمام توان در حال بازسازی بخشهای آسیبدیده هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سخاوت اسدی در آیین نکوداشت خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم استان بوشهر، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان اظهار کرد: شهدا با خدا معامله کردند و خانوادههای آنان با تربیت چنین فرزندان برومند نقش بیبدیل در حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور ایفا کردهاند.
وی با اشاره به توطئههای دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با وجود طراحیهای گسترده و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای خود، در دستیابی به اهداف شوم و پلیدشان ناکام ماندند و امروز به برکت خون شهدا، پرچم جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و سربلندی در جهان برافراشته است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اتحاد و انسجام ملی، هدایتهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، بصیرت مردم و رشادتهای نیروهای مسلح را از عوامل اصلی موفقیت کشور برشمرد و تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که در دفاع از آرمانها و منافع ملی خود متحد، استوار و تسخیرناپذیر است.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در روزهای سخت جنگ تحمیلی دوم و سوم، اظهار کرد: همکاران ما در بخشهای مختلف این صنعت با مجاهدتهای بیوقفه، شرایطی را فراهم کردند تا تولید، تأمین انرژی، صادرات و خدماترسانی به مردم بدون لحظهای توقف ادامه یابد؛ خوشبختانه در طول آن دوران هیچگونه خللی در فرآیند تولید و فعالیتهای صنعت نفت کشور رخ نداد.
اسدی با اشاره به روند بازسازیهای اخیر، گفت: امروز نیز متخصصان و کارکنان این صنعت با تمام توان در حال بازسازی بخشهای آسیبدیده هستند تا روند تولید و توسعه کشور با قدرت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی با تأکید بر تداوم خدمت به خانوادههای معظم شهدا گفت: خدمتگزاری به خانوادههای شهدا افتخاری بزرگ برای مسئولان و خادمان نظام اسلامی است و ما همواره خود را مدیون ایثار و فداکاری این عزیزان میدانیم.