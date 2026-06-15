بازسازی صنایع نفت و گاز پارس جنوبی در حال انجام است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان این‌که با مجاهدت‌های بی‌وقفه کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تولید و تأمین انرژی در زمان جنگ لحظه‌ای متوقف نشد، گفت: امروز نیز متخصصان و کارکنان این صنعت با تمام توان در حال بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده هستند.