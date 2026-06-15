معاون برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی علم ایران از تصویب بیش از ۲۵۰۰ طرح پژوهشی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر از هر سه پیشنهاده ارسالی، یک طرح موفق به دریافت حمایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی جعفریان دهکردی با اشاره به روند رو به رشد حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۰۰ طرح پژوهشی در بنیاد به تصویب رسیده است و نرخ پذیرش طرح‌ها به بیش از ۳۶ درصد رسیده؛ به‌گونه‌ای که از هر سه پروپوزال ارسالی، یک طرح مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره سخت‌گیری در فرآیند داوری گفت: اگرچه در برخی دانشگاه‌ها این تصور وجود دارد که داوری‌ها با سخت‌گیری انجام می‌شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد حدود یک‌سوم طرح‌های ارسالی موفق به دریافت حمایت می‌شوند.

بیش از ۶۷۰۰ طرح پژوهشی به بنیاد ارسال شد

معاون برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی علم ایران با ارائه آماری از عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در مجموع ۶ هزار و ۷۷۳ طرح پژوهشی برای ارزیابی و بررسی به بنیاد ارسال شده است.

وی افزود: میانگین زمان بررسی و اعلام رد طرح‌ها ۷۴ روز است و میانگین زمان از دریافت طرح تا تصویب در شورای علمی نیز به ۹۸ روز می‌رسد.

عضویت بنیاد ملی علم ایران در شورای جهانی پژوهش

جعفریان با تشریح ساختار حمایتی بنیاد ملی علم ایران گفت: این بنیاد عضو شورای جهانی پژوهش (Global Research Council) است؛ مجمعی بین‌المللی که رؤسای نهاد‌های تأمین مالی پژوهش در کشور‌های مختلف در آن به تبادل تجربه و توسعه همکاری‌های علمی می‌پردازند. وی همچنین یادآور شد که اساسنامه بنیاد ملی علم ایران نیز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

حمایت مستمر از پژوهشگران در طول سال

وی با اشاره به قلمرو فعالیت‌های بنیاد ملی علم ایران اظهار کرد: این بنیاد با تمرکز بر حمایت از پژوهش‌های علمی و ترویج علم، به‌صورت مستمر از طرح‌های پژوهشی و فعالیت‌های علمی کشور پشتیبانی می‌کند.

جعفریان افزود: بنیاد ملی علم ایران هر ساله براساس یک تقویم مشخص، فراخوان‌های منظم و مستمر منتشر می‌کند و در عین حال، پژوهشگران در تمام طول سال می‌توانند پروپوزال‌ها و طرح‌های خود را برای بررسی و دریافت حمایت به بنیاد ارائه کنند.

پیشبرد مرز‌های دانش و دستیابی به مرجعیت علمی

معاون برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی علم ایران، ظرفیت‌سازی برای پیشبرد مرز‌های دانش و دستیابی به مرجعیت علمی را نخستین مأموریت این نهاد عنوان کرد و گفت: حمایت برنامه‌محور از پژوهشگران برجسته و جوان، توسعه هدفمند علوم پیشران و راهبردی و تقویت دیپلماسی علمی و همکاری‌های بین‌المللی از مهم‌ترین راهبرد‌های بنیاد در این حوزه است.

وی همچنین به تشریح سقف مبالغ حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران و ظرفیت بهره‌مندی هر پژوهشگر از حمایت‌های این نهاد در سال ۱۴۰۵ پرداخت.

حل مسائل کشور؛ دومین مأموریت بنیاد ملی علم ایران

جعفریان با اشاره به دومین مأموریت بنیاد ملی علم ایران اظهار کرد: این مأموریت با هدف ایجاد ظرفیت برای خلق راه‌حل‌های بدیع در راستای حل مسائل کشور و بر اساس اولویت‌های ملی طراحی شده است.

وی افزود: در این چارچوب، برنامه‌هایی همچون «برنامه مهر»، حمایت از تمرکز دانشگاه‌ها بر مأموریت‌های ویژه، حمایت از پژوهش‌های عمیق ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین حمایت کلان از مراکز علمی پیشران در دستور کار بنیاد قرار دارد.

سهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان مرکزی

جعفریان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد استان مرکزی در همکاری با بنیاد ملی علم ایران اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های اراک، صنعتی اراک، تفرش، علوم پزشکی و دیگر مراکز علمی استان با بنیاد همکاری داشته‌اند و نرخ پذیرش طرح‌های پژوهشی استان ۳۱ درصد است که اندکی پایین‌تر از میانگین پذیرش بنیاد قرار دارد.

وی درباره عملکرد دانشگاه صنعتی اراک نیز اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، ۲۲ پیشنهاده از این دانشگاه به بنیاد ارسال شده که هشت طرح آن به تصویب رسیده است. براین‌اساس، نرخ پذیرش طرح‌های این دانشگاه ۳۶.۴ درصد بوده و تاکنون بیش از سه میلیارد و ۲۰ میلیون تومان حمایت مالی به پژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک اختصاص یافته است.

ضرورت افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی

معاون برنامه‌ریزی راهبردی بنیاد ملی علم ایران با اشاره به مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اراک در فرآیند‌های تخصصی بنیاد گفت: همکاری استادان این دانشگاه در بخش‌های داوری و نظارت علمی تاکنون محدود بوده است و انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های علمی موجود، تعامل و مشارکت آنان در این حوزه‌ها افزایش یابد.

در پایان این نشست، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اراک پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره برنامه‌ها، سازوکار‌های حمایتی و فرآیند‌های ارزیابی بنیاد ملی علم ایران مطرح کردند. این نشست با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اراک در سالن جلسات قائم‌مقام فراهانی این دانشگاه برگزار شد.



