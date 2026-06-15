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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس از آغاز عملیات اجرایی سایت هستهای شیراز در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار تا چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محمود رضایی کوچی با اعلام خبر آغاز عملیات اجرایی سایت هستهای شیراز در مجاورت دانشکده کشاورزی، اظهار داشت: این طرح ملی با هدف بهرهگیری از فناوریهای نوین هستهای جهت افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و ماندگاری محصولات کشاورزی و همچنین توسعه فعالیتهای علمی در حوزه گیاهان دارویی طراحی شده است.
این مجموعه نخستین سایت با کاربردهای صلحآمیز هستهای در جنوب کشور است که با هدف تحول در حوزه کشاورزی و تولید رادیوداروهای درمانی ساخته میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با اشاره به چالشهای پیشروی این طرح تصریح کرد: با پیگیریهای صورتگرفته، تداخل بخشی از اراضی با پارک ملی بمو و همچنین حریم راهآهن شیراز ـ اصفهان مرتفع شده است.
وی همچنین از حل و فصل معارضات محلی با همکاری دستگاه قضایی خبر داد و افزود: آب مورد نیاز سایت نیز در مرحله نخست از طریق چاههای دانشگاه شیراز و در مراحل بعدی با بهرهگیری از تصفیهخانه شرق صدرا یا حفر چاه اختصاصی تأمین خواهد شد.
رضایی کوچی تأکید کرد : تأمین مالی این طرح از محل منابع ملی و توسط سازمان انرژی اتمی ایران انجام میشود. با انعقاد قرارداد دیوارگذاری و محوطهسازی، عملیات اجرایی این سایت بهطور رسمی از هفته آینده کلید خواهد خورد.
یکی از بخشهای کلیدی این سایت، علاوه بر سایت پرتودهی، نصب راکتور تولید رادیودارو است.
به گفته معاون عمرانی استاندار، این بخش نقش بسزایی در تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران، بهویژه بیماران مبتلا به سرطان در جنوب کشور ایفا خواهد کرد