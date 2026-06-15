به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فیروزآبادی گفت: طی سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع اشتغال توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است، افزود: با این پرداختی در کشور ۱۲۹ هزار اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در انتهای سال گذشته حدود ۳۰ هزار خانواده در قالب نیروگاه‌های ۵ مگاواتی از نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌مند شدند.

معاون اشتغال کمیته امداد کشور تصریح کرد: مهمترین سیاست کمیته امداد، هدایت منابع بانکی به اشتغال‌های پایدار است که منجر به اشتغالزایی شود.