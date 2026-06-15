مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: مدیران مدارس «دولتی عادی» تنها مجاز به دریافت سه عنوان هزینه شامل بیمه دانش‌آموزی، بهای کتب درسی و لباس کار هنرستانی هستند و دریافت هرگونه وجه دیگر در زمان ثبت‌نام، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل ثبت‌نام مدارس گفت: مدیران مدارس «دولتی عادی» تنها مجاز به دریافت سه عنوان هزینه شامل بیمه دانش‌آموزی، بهای کتب درسی و لباس کار هنرستانی هستند و دریافت هرگونه وجه دیگر در زمان ثبت‌نام تخلف محسوب می‌شود.

محمدجواد محمدی سعید افزود: دریافت کمک‌های مردمی نیز صرفاً به‌صورت داوطلبانه و خارج از فصل ثبت‌نام امکان‌پذیر است و مدارس در ایام ثبت‌نام، حق مطالبه هیچ مبلغی را از خانواده‌ها ندارند.

وی در خصوص شکایات احتمالی مبنی بر دریافت وجه خارج از سرفصل‌های مصوب، گفت: موارد دریافتی تاکنون مختصر بوده و در حال رسیدگی است؛ تخلفات احتمالی به هیئت بدوی معرفی شده و در صورت اثبات، با مدیران خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به یک مورد ارجاع به هیئت تخلفات اداری اشاره کرد و تاکید کرد: هیچ مدیری در مدارس دولتی مجاز به دریافت وجه غیرقانونی نیست.

محمدی سعید همچنین به ثبت‌نام کتب درسی اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام کتب درسی از گذشته صورت گرفته و اولیا می‌توانند با مراجعه به سامانه مای مدیو (my.medu.ir) و پرداخت هزینه مربوطه، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ عدم ثبت‌نام به موقع، ممکن است موجب بروز مشکل برای دانش‌آموزان شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام دانش‌آموزان افزود: ثبت‌نام میان‌پایه‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری اولیا و دانش‌آموزان به مدارس نیست، اما برای پایه‌های ورودی شامل اول ابتدایی، هفتم و دهم جدول زمان‌بندی مشخصی تعیین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم ادامه داد: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از ابتدای خردادماه آغاز شده و تا دهم تیرماه ادامه دارد و دانش‌آموزان با در دست داشتن برگه سلامت می‌توانند مراحل ثبت‌نام را انجام دهند. این فرآیند از طریق سامانه «مای مدیو» نیز قابل انجام بوده و ثبت نهایی توسط مدیران مدارس تأیید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام پایه هفتم از اول تا هفتم تیرماه پیش‌بینی شده و ثبت‌نام پایه دهم نیز در دو مرحله انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اولویت «الف» از ۲۷ تیرماه تا ۱۰ مرداد و اولویت «ب» از ۱۱ مرداد تا پایان شهریورماه فرصت ثبت‌نام خواهند داشت.

محمدی سعید تصریح کرد: دانش‌آموزان ورودی پایه دهم باید براساس هدایت تحصیلی که تا ۲۵ تیرماه اعلام خواهد شد، همراه با اولیا برای ثبت‌نام مراجعه کنند.