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یک کافه در شمال تهران به دلیل رعایت نکردن موازین قانونی و شرعی با دستور قضائی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از انتشار تصاویر مغایر قانون از یک کافه در شمال تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
با ورود دادستانی تهران، برای مدیران این کافه پرونده قضائی تشکیل شده و با دستور مقام قضائی، این واحد صنفی مهر و موم شد.
دادستانی تهران هشدار داد برخورد با مراکزی که از رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تخطی کنند، با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و در صورت احراز تخلف، اقدامات قضائی لازم انجام میشود.