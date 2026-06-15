نادعلی خبر داد:
جلسه آتی صحن شورا علنی برگزار می شود
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه علنی شورا با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه پس از وقفه ایجادشده در پی جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علیرضا نادعلی گفت: در چهارصد و پانزدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای شهر نخستین دستور جلسه به بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «طرح ساختاری حریم پایتخت» اختصاص دارد که گزارش کمیسیون اصلی شهرسازی و معماری نیز در این خصوص قرائت خواهد شد. این طرح با هدف ساماندهی، مدیریت و صیانت از حریم شهر تهران و ایجاد هماهنگی در سیاستهای توسعهای پیرامون پایتخت مورد بررسی اعضای شورا قرار میگیرد.
وی افزود: دومین دستور جلسه به بررسی لایحه «حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی» اختصاص دارد که همراه با گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه در صحن شورا مطرح خواهد شد. این لایحه با هدف پیشبینی سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای شهروندان در شرایط بحران و جنگ تدوین شده است.
سخنگوی شورا ادامه داد: سومین دستور جلسه به بررسی شصتمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران اختصاص دارد و اعضای شورا پیشنهادهای ارائهشده در این حوزه را بررسی و درباره آنها تصمیمگیری خواهند کرد.
نادعلی خاطرنشان کرد: سپس چندین پلاک ثبتی با استناد به اصلاحیه تبصره سوم ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مورد بررسی قرار میگیرد و پس از قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری، درباره باغ بودن یا نبودن این پلاکها تعیین تکلیف خواهد شد.