سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه علنی شورا با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه پس از وقفه ایجادشده در پی جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی خبر داد.

چهارصد و پانزدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای شهر نخستین دستور جلسه به بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «طرح ساختاری حریم پایتخت» اختصاص دارد که گزارش کمیسیون اصلی شهرسازی و معماری نیز در این خصوص قرائت خواهد شد. این طرح با هدف ساماندهی، مدیریت و صیانت از حریم شهر تهران و ایجاد هماهنگی در سیاست‌های توسعه‌ای پیرامون پایتخت مورد بررسی اعضای شورا قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی گفت: در



وی افزود: دومین دستور جلسه به بررسی لایحه «حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی» اختصاص دارد که همراه با گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه در صحن شورا مطرح خواهد شد. این لایحه با هدف پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای شهروندان در شرایط بحران و جنگ تدوین شده است.



سخنگوی شورا ادامه داد: سومین دستور جلسه به بررسی شصتمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران اختصاص دارد و اعضای شورا پیشنهادهای ارائه‌شده در این حوزه را بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری خواهند کرد.