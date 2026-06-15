مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو قشم، از اجرای رویکرد حفاظت هوشمند به‌منظور صیانت مؤثرتر از ژئوسایت‌های جزیره و توسعه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت این ژئوپارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سجاد اشگرف با تشریح برنامه‌های دوره جدید مدیریت ژئوپارک جهانی قشم گفت : توسعه نظام‌های پایش، مستندسازی دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین از مهم‌ترین محورهای پیش‌بینی‌شده برای حفاظت پایدار از میراث زمین‌شناسی جزیره قشم است.

مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو قشم با اشاره به جایگاه ویژه ژئوپارک جهانی قشم به‌عنوان نخستین ژئوپارک جهانی خاورمیانه افزود: این مجموعه ظرفیت آن را دارد که به قطب منطقه‌ای زمین‌گردشگری و آموزش‌های مرتبط با علوم زمین تبدیل شود و در این مسیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های حفاظتی در مجموعه گنبد و غار نمکدان، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین ژئوسایت‌های جزیره، گفت: توسعه نظام پایش مخاطرات طبیعی و استفاده از راهنمای صوتی چندزبانه در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن ارتقای تجربه بازدید گردشگران، میزان مداخلات فیزیکی و آسیب‌های احتمالی به این اثر ارزشمند طبیعی کاهش یابد.

اشگرف افزود: در قالب برنامه‌های جدید، استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش محیطی، تولید محتوای دیجیتال چندزبانه، طراحی تورهای مجازی مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی (VR)، توسعه اپلیکیشن راهنمای بازدید و ایجاد بسترهای ارتباط الکترونیکی برای همیاران ژئوپارک جهانی قشم پیش‌بینی شده است.

مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو قشم همچنین از طراحی داشبوردهای الکترونیکی مدیریتی و بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و داده‌های مکانی در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت ژئوپارک خبر داد و تأکید کرد: توسعه حفاظت هوشمند، گامی مهم در مسیر مدیریت پایدار، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و صیانت از میراث طبیعی ارزشمند جزیره قشم خواهد بود.