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قراردادهای پژوهشی دانشگاه مازندران به ۷۰۵ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیریت فناوری و طرحهای کاربردی دانشگاه مازندران گفت: میزان قراردادهای پژوهشی دانشگاه مازندران در سال گذشته به ۷۰۵ میلیارد ریال رسید که این آمار شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی است.
حجت غنودی گفت: مدیریت فناوری و طرحهای کاربردی دانشگاه مازندران با رویکردی مسالهمحور و اثرگذار در راستای تقویت ارتباط با جامعه و صنعت، مجموعهای از اقدامات هدفمند را در دستور کار قرار داد.
وی گفت: قراردادهای پژوهشی بروندانشگاهی، پارسال به رقم ۷۰۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد و از سوی دیگر در سال گذشته ۱۵۸ طرح پژوهشی بروندانشگاهی در دانشگاه فعال بوده که بیانگر افزایش اعتماد دستگاههای اجرایی و بخش صنعت به توان علمی و پژوهشی دانشگاه است.
مدیریت فناوری و طرحهای کاربردی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه در تعامل با جامعه و صنعت، دانشگاه موفق به تعریف و اجرای ۴۴ دوره فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت برای اعضای هیات علمی در دستگاههای اجرایی و صنایع مختلف مانند استانداری، ادارهکل محیط زیست، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، بهزیستی، شیلات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکت توزیع برق، برق منطقهای، آب منطقهای مازندران، برخی شهرداریها و فرمانداریها، صنایع چوب و کاغذ کاسپین، مرکز آمار ایران، پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو و مراکز دیگر شد.
غنودی ادامه داد: مرکز هدایت شغلی در این دانشگاه نیز با تکیه بر توان تخصصی اعضای هیأت علمی و افراد ماهر در صنعت و مشارکت فعال دانشجویان، برنامههای متعددی را در حوزه مهارتافزایی، کارآفرینی و هدایت شغلی دانشجویان اجرا کرد و در این راستا، ۴۹۴ دوره کارآموزی، اجرای ششمین دوره طرح کوآپ، اجرای ۱۴ دوره مهارتی و مجموعهای از برنامههای توانمندسازی با عناوینی مانند «رویداد مسیر کارآفرینی»، «کافه کارآفرینی»، «رویداد استارتاپی کوک» و «جشنواره امید (نوآفرین صنعتساز)» برگزار کرده است که نقش مهمی در آمادهسازی دانشجویان برای ورود موثر به بازار کار و زیستبوم نوآوری داشته است.
در این دانشگاه ۱۲ هزار دانشجو در حال تحصل هستند که از این تعداد ۷۳ درصد روزانه و ۳۶ درصد نوبت دوم به همراه یک درصد دانشجوی بین الملل هستند. دانشگاه مازندران ۴۷۵ عضو هیات علمی دارد.