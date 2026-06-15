مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح‌های جبران یادگیری و رشد در مقطع متوسطه استان خبر داد.

اجرای طرح‌های جبران یادگیری و رشد در چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح‌های جبران یادگیری و رشد در چهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، خدادادی گفت: اجرای طرح جبران یادگیری برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم با هدف آمادگی هرچه بیشتر آنان برای شرکت موفق در امتحانات نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در کنار این برنامه، طرح «رشد» نیز برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه اجرا می‌شود تا با تقویت مهارت‌های پایه‌ای و آموزشی، زمینه ارتقای سطح یادگیری آنان فراهم شود.