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کشاورزان گراشی مشغول برداشت انگور یاقوتی از ۲۰ هکتار تاکستانهای خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: انگور یاقوتی نوبرانه از ۲۰ هکتار تاکستانهای این شهرستان در حال برداشت است و پیش بینی میشود امسال بیش از ۷۰ تن محصول برداشت و علاوه بر بازار داخل به استانهای اصفهان و تهران ارسال شود.
مرادی با بیان اینکه نیاز آبی کم و تولید محصول نوبرانه از مهمترین دلایل انتخاب این رقم برای توسعه کشت در منطقه است، افزود: با تداوم مدیریت مناسب باغها و شرایط مطلوب تولید، محصولی با کیفیت روانه بازار و زمینه افزایش درآمد باغداران گراش فراهم میشود.
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.