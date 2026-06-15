همزمان با اعلام تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا، پارلمان پاکستان با دعوت از سفیر ایران برای حضور در جلسه علنی مجلس ملی، به ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رضا امیری‌مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان روز دوشنبه به دعوت سردار ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان در نشست علنی پارلمان حضور یافت و مورد استقبال نمایندگان مجلس، اعضای کابینه دولت و مقامات سیاسی این کشور قرار گرفت. این مراسم به صورت زنده از شبکه ملی پاکستان و دیگر شبکه‌های خبری این کشور پخش شد.

سفیر ایران پیش از آغاز نشست پارلمان، در دیداری جداگانه با رئیس مجلس ملی پاکستان گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک پاکستان برای کمک به کاهش تنش‌ها، پیشبرد روند گفت‌و‌گو‌ها و حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای قدردانی کرد.

در این دیدار شماری از وزرای دولت پاکستان نیز حضور داشتند و تفاهم پایان جنگ را به سفیر جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تبریک گفتند.

در ادامه جلسه علنی پارلمان «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان با استقبال از حضور سفیر ایران در مجلس ملی اظهار داشت: ملت ایران در جریان بحران اخیر، مقاومت و استقامت قابل توجهی از خود نشان داد و امروز جمهوری اسلامی ایران با سربلندی از این مرحله عبور کرده است.

وی با تمجید از رهبری و مدیریت ایران در شرایط دشوار منطقه‌ای افزود: زمان پایان یافتن اقدامات و فشار‌های غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده و جامعه جهانی باید رویکردی مبتنی بر احترام و تعامل را در پیش گیرد.

همچنین «سردار محمد لطیف» نماینده حزب تحریک انصاف و از چهره‌های اپوزیسیون در پارلمان پاکستان، طی سخنانی ضمن ابراز همبستگی با ملت ایران، مقاومت این کشور در برابر فشار‌های خارجی و اقدامات رژیم صهیونیستی را ستود.

وی با محکوم کردن حملات علیه غیرنظامیان، بر ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی و حفاظت از جان شهروندان تأکید کرد و گفت: مردم پاکستان در کنار ملت ایران ایستاده‌اند.

این نشست در فضایی آمیخته با پیام‌های همبستگی و حمایت برگزار شد و نمایندگان دولت و اپوزیسیون پاکستان با وجود اختلافات سیاسی داخلی، در حمایت از صلح، ثبات منطقه‌ای و قدردانی از مقاومت ملت ایران موضعی مشترک اتخاذ کردند.

حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در صحن پارلمان پاکستان نیز از سوی ناظران سیاسی به عنوان نمادی از روابط نزدیک دو کشور و حمایت اسلام‌آباد از روند جدید کاهش تنش‌ها در منطقه ارزیابی شده است.