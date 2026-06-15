پخش زنده
امروز: -
شبکههای دو، نسیم و آموزش، همزمان با ایام محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ویژه برنامههایی با حال و هوای این ایام پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه دو سیما همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با تدارک ویژهبرنامههایی حماسی و معرفتی تلاش میکند تا مخاطبان خود را در حالوهوای ملکوتی ماه پیروزی خون بر شمشیر قرار دهد و فضایی آکنده از معنویت و بصیرت حسینی را به خانههای مخاطبان تقدیم کند.
در این راستا، گروه معارف اسلامی شبکه دو با تدارک برنامههایی، چون «چشمه زندگی» با سخنرانی استاد حجتالاسلام والمسلمین انصاریان، هر روز ساعت ۱۴:۰۰ میزبان مخاطبان این شبکه است.
برنامه «علامت» با محوریت بیانات الهامبخش رهبر شهید انقلاب در شناخت اباعبدالله الحسین (ع) و تبیین قیام خونین کربلا، هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰، پخش خواهد شد.
همچنین برنامه «حسینیه امام خمینی (ره)» با نوای ذاکر اهلبیت (ع)، حاج محمود کریمی، هر شب ساعت ۲۱:۱۵، پخش و یک بامداد، بازپخش می شود.
برنامه «زمانه» نیز با دعوت از میهمانان ویژه و واکاوی مباحث مرتبط با نهضت عاشورا، هر شب ساعت حوالی ساعت ۲۳:۰۰ تقدیم مخاطبان میشود. در کنار آیینهای سوگواری، مداحیهای روزانه (حوالی ساعت ۱۶:۱۵) نیز تقدیم دیدگانِ مشتاقِ دوستداران اهلبیت (ع) میشود؛ تا این شبکه، سهمی در برپایی شورِ حسینی در سراسر ایران اسلامی داشته باشند.
گروه خانواده شبکه دو نیز با برنامه «پدر امت»، با رویکردی متفاوت و صمیمانه از خاطرات و بیانات رهبر شهید انقلاب، هر شب ساعت ۲۲:۱۰ میزبان عزاداران حسینی خواهد بود، همچنین برنامه «عصر خانواده» متناسب با این ایام میزبان میهمانان و کارشناسان ویژه خواهد بود.
افزون بر این شبکه دو سیما با پخش مستندهای مناسبتی از جمله مستند کوتاه «صهبا»، تلاش میکند تا با روایتی متفاوت از ایثار و حماسه، حالوهوای محرم در این شبکه بیش از پیش رنگ و بوی کربلایی به خود بگیرد.
برنامه تلویزیونی «من حسین (ع) را دوست دارم»، به تهیه کنندگی سامان ارس خان و کارگردانی فواد صفاریانپور برای سومین سال پیاپی، در ایام محرم و صفر، با هدف روایت عشق و ارادت هیئات عزاداری یزد به سیدالشهدا (ع)،ز ابتدای ماه محرم، هر شب ساعت ۲۲:۳۰، از شبکه نسیم پخش می شود.
این برنامه که طی دو سال گذشته با استقبال مخاطبان در سراسر کشور همراه شده است، امسال نیز با روایتی متفاوت از آیینهای عزاداری مردم یزد، از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
«من حسین (ع) را دوست دارم» با نگاهی مستندگونه، مراحل شکلگیری هیئات عزاداری پیش از آغاز ماه محرم را به تصویر میکشد، از انتخاب اشعار و ساخت ملودیها تا تمرینها، آمادهسازی و برگزاری مراسمهای عزاداری در ماه محرم.
سبک خاص و منحصربهفرد عزاداری یزدیها، همراه با پیشینه فرهنگی و آیینی این شهر، یکی از ویژگیهای جذاب این برنامه است که باعث شده مخاطبان بسیاری در سراسر ایران علاقهمند به تماشای روایتهای آن باشند.
این برنامه در خانه فرهنگ شهید محراب آیتالله صدوقی (ره) و به میزبانی حجت الاسلام حاج محمد صدوقی ضبط شده است و علاوه بر شبکه نسیم، در ایام محرم هر شب ساعت ۲۰:۳۰، از رادیو ایران نیز پخش خواهد شد.
تهیهکنندگی، و اجرای این برنامه را سامان ارسخان و کارگردانی آن را فواد صفاریانپور برعهده دارد.
شبکه آموزش هم همزمان با فرارسیدن ماه محرم، با تدارک مجموعهای از مستندها، برنامههای آیینی و تولیدات ویژه، به تبیین فرهنگ عاشورا و بازخوانی مفاهیم نهضت حسینی میپردازد.
در جدول پخش محرم امسال، برنامههایی با رویکردهای متنوع تاریخی، فرهنگی و معرفتی روی آنتن میرود. «سفر تا اربعین»، «یک قرن با حسین»، «سید مطهر» و «کشتی نجات» از جمله آثاری هستند که با نگاهی مستند و تحلیلی، ابعاد مختلف قیام عاشورا و تأثیر آن بر جوامع اسلامی را روایت میکنند.
همچنین برنامههای «آوای شب دهم»، «ترکیب بند»، «نوحه آلاشت» و «نوای عاشقی» به آیینهای سوگواری، مرثیهخوانی و جلوههای هنری ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میپردازند. مستندهای «اسب سفید زمین من»، «حاجی مرزوق»، «صبح ظهور»، «نذر قاسم» و «قدمگاه خورشید» نیز روایتگر فرهنگ نذر، خدمت و عشق مردم به ساحت اهلبیت (ع) هستند.
در کنار این آثار، برنامههای «حسینیه محرم»، «خانههای نورانی» و «انسانم آرزوست» با محوریت سبک زندگی حسینی، تربیت دینی و ترویج ارزشهای اخلاقی و انسانی، در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان پخش خواهند شد.