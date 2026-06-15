معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ حساب کالابرگ برای ۲۰ میلیون نفر دیگر از هموطنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم اجرای مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت: از امروز ۲۵ خردادماه، با آغاز سومین و آخرین فاز این مرحله، حساب کالابرگی ۲۰ میلیون نفر دیگر از مشمولان شارژ خواهد شد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص جزئیات این مرحله افزود: «مشمولانی که رقم انتهادی کد ملی آنها ۷، ۸ یا ۹ است، تا پایان ماه تیرماه فرصت دارند با مراجعه به فروشگاه‌های مجاز، کالابرگ‌های یک میلیون تومانی خود را خریداری کنند.»

وی با اشاره به روند موفقیت‌آمیز این مرحله در دو فاز پیشین، گفت: «در نیمه خردادماه، حساب ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در بیستم خردادماه نیز ۲۷ میلیون نفر دیگر شارژ شده بودند.»

اندایش همچنین با ارائه آماری از میزان استقبال مردم از این طرح، افزود: «تا این لحظه، ۴۴ هزار میلیارد تومان از اعتبار کالابرگی توسط مردم هزینه شده است که این رقم نشان‌دهنده استقبال بیش از ۶۵ درصدی از این طرح است.»

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به داده‌های خرید خانوار‌ها گفت: «بر اساس آمار‌های موجود، برنج، روغن، گوشت مرغ و گوشت قرمز، بیشترین اقلام خریداری شده توسط خانوار‌ها در این مرحله بوده است.»