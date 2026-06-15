مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با هشدار جدی به شهروندان مرکز استان در خصوص افزایش مصارف آب، از کاهش سطح مخازن شهر بیرجند به یک متر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مشترکان مصارف غیرضروری را حذف کنند، گفت: در حال حاضر سطح مخازن ذخیره آب شهر بیرجند به ارتفاع یک متر رسیده است که برای جلوگیری از قطعی آب نیاز است مردم مصارف غیرضروری خود را کاهش دهند.

توکلی افزود: با افزایش دما شاهد افزایش مصارف هستیم که با توجه به وضعیت تنش آبی مرکز استان افت شدید سطح مخازن آب را در پی داشته است که در این رابطه نیاز است مردم از شستشوی حیاط، درب منازل مغازه ها، بالکن، اتومبیل و مصارف آبیاری فضای سبز جدا خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم قرار داریم نیاز است که موکب‌ها و حسینیه‌ها نهایت صرفه جویی در مصرف آب را داشته باشند.

وی همچنین از افزایش هفت درصدی مصرف مشترکان خانگی در فصل بهار نسبت به سال گذشته در استان خبر داد.

توکلی با بیان اینکه ۸۴ درصد مشترکان آب استان را مشترکان خانگی تشکیل می‌دهند، افزود: در حال حاضر ۴۳ درصد مشترکان در رده پرمصرف و بدمصرف قرار دارند که مدیریت مصرف در این بخش ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: ۵۷ درصد مشترکان خانگی خراسان جنوبی کم‌مصرف و خوش مصرف هستند.

توکلی با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما افزود: با توجه به استفاده گسترده از کولر‌های آبی، شهروندان می‌توانند با نصب سایبان بر روی کولرها، نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و برق داشته باشند.