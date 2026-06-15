به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی استان گفت: طرح «شهید عجمیان» با رویکرد بهسازی، زیباسازی و ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی مدارس، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار استان، در حال اجراست.

ظفری افزود: در قالب این طرح، اقداماتی همچون رنگ‌آمیزی و نوسازی کلاس‌های درس، ساماندهی فضا‌های آموزشی و ایجاد فضا‌های بازی و محیط‌های شاداب برای دانش‌آموزان در مدارس استان برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این طرح با رویکرد خدمت‌رسانی جهادی و مردمی‌سازی عدالت آموزشی دنبال می‌شود و تلاش دارد با ایجاد محیطی مناسب، ایمن و با نشاط، زمینه تحصیل بهتر و باکیفیت‌تر دانش‌آموزان را فراهم کند.