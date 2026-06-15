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مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در آذربایجانغربی از اختصاص بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی برای جبران بخشی از خسارتهای واردشده به کسبوکارهای آسیبدیده مهاباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جمیل قادرمرزی افزود: بنیاد برکت در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و برای حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده، تیمهای تسهیلگری خود را به مناطق هدف اعزام کرد تا ضمن ارزیابی میدانی، خسارتهای واردشده به واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی را بررسی کند.
او اضافه کرد: این تیمها با حضور در مناطق آسیبدیده، میزان خسارت واردشده به کسبوکارهای همجوار مراکز نظامی و اماکن مورد اصابت را شناسایی کردند تا روند حمایت از این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در آذربایجانغربی با بیان اینکه در این روند ۴۳ طرح و واحد اقتصادی آسیبدیده در مهاباد شناسایی شدهاند، گفت: این واحدها برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت به ارزش بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
قادرمرزی ادامه داد: این تسهیلات در قالب بستههای حمایتی ویژه برای احیای کسبوکارهای خسارتدیده پرداخت میشود و هدف آن، تأمین سرمایه در گردش، جبران بخشی از خسارتهای واردشده به تجهیزات و زیرساختها و کمک به ازسرگیری فعالیت اقتصادی واحدهاست.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت تلاش کرده است با تسریع در روند شناسایی و معرفی متقاضیان، زمینه بازگشت سریعتر واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید و خدمات را فراهم کند تا از بروز مشکلات اقتصادی برای صاحبان مشاغل و کارکنان این واحدها جلوگیری شود.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در آذربایجانغربی تأکید کرد: حمایت از تولید، حفظ فرصتهای شغلی و توانمندسازی جوامع محلی از مهمترین رویکردهای این بنیاد است و در شرایط بحرانی نیز این حمایتها ادامه دارد.
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است و در حوزههای اشتغالزایی و عمرانی در مناطق محروم فعالیت میکند.