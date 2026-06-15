به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ قاسمی گفت: با استناد به برنامه هفتم توسعه، ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با مشارکت عمومی و خصوصی، این اداره‌کل آمادگی کامل دارد تا در تابستان سال جاری طرح های متعدد را در قالب مشارکت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار کند.

او بیان کرد: در بخش مناطق نمونه گردشگری، طرح‌های بزرگی آماده واگذاری است که از آن جمله می‌توان به منطقه مهارلو در شهرستان‌های شیراز و سروستان برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و توسعه ساحل دریاچه با حداقل سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

همچنین منطقه بهشت گمشده در مرودشت برای ساماندهی و تکمیل زیرساخت‌ها با ۴۰۰ میلیارد تومان، تنگ براق در اقلید برای ساماندهی محدوده و راه‌های دسترسی با ۴۰۰ میلیارد تومان و محوطه تخت جمشید در مرودشت برای توسعه پارکینگ و ساماندهی محور ورودی با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این فهرست قرار دارند.

معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی فارس افزود: سد درودزن در مرودشت نیز با ظرفیت ۷۰۰ میلیارد تومان برای توسعه فضای سبز و محوطه‌سازی، غار سنگ‌شکنان جهرم با ۹۰ میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی و ایجاد زیرساخت، دریاچه هیرم در اوز با ۵۰۰ میلیارد تومان، جنگل بناب در ارسنجان با ۳۰۰ میلیارد تومان، چشمه تزنگ در سروستان با ۳۰۰ میلیارد تومان و طرح‌های سعادت‌شهر در پاسارگاد با حداقل سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان، از دیگر فرصت‌های اعلام شده در این بخش هستند.

قاسمی همچنین در حوزه مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و موزه‌ها بیان کرد: خانه‌های تاریخی اثنی‌عشر و جوانمردی در شیراز به ترتیب با ۱۳۰ و ۱۲۰ میلیارد تومان برای مرمت و بهره‌برداری عرضه شده‌اند.

همچنین محوطه پایین قلعه‌دختر فیروزآباد با ۱۳۰ میلیارد تومان، محوطه قصر یعقوب خرم‌بید با ۱۵۰ میلیارد تومان، بازارچه و نمایشگاه صنایع‌دستی شیراز با ۱۲۰ میلیارد تومان و موزه پاسارگاد با ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آماده مشارکت هستند.

موزه‌های شهرستان‌های آباده، بوانات و مجموعه آب‌رکنی شیراز نیز به ترتیب با ۱۲۰، ۱۲۰ و ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در لیست واگذاری قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، قدمگاه جهرم با ۷۰ میلیارد تومان، باغ نشاط لار با ۲۰۰ میلیارد تومان و محوطه جاماسب حکیم در خفر با ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، برای مرمت، محوطه‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده‌اند.

معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی فارس تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با استقبال از هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قوانین یاد شده نسبت به عقد قرارداد، ارائه تسهیلات اداری، صدور مجوز‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای این طرح ها اقدام کند.