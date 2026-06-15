نشست «امکان‌سنجی گفت‌و‌گو‌های فرهنگی موزه‌محور: دیپلماسی موزه در حوزه ایران فرهنگی (با تمرکز بر کشور‌های آسیای میانه)» با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مؤسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نشست، با طرح ابعاد نظری و اجرایی دیپلماسی موزه، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیر‌های ممکن برای توسعه همکاری‌های موزه‌ای و شبکه‌سازی فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی با حضور حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

همچنین در این نشست، بخت رستم‌اف، استاد تمام دانشگاه آستانه قزاقستان و مردم‌شناس، رضا خزاعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، وارطان وسکانیان، رئیس دپارتمان ایران‌شناسی دانشگاه شرق‌شناسی ایروان، علی‌احمد ستاری، رئیس دانشگاه کهکشان شرق هرات و امیر رضائی‌پناه، مدرس دانشگاه و رئیس اداره گفت‌و‌گو‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شرکت کردند.

حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنرانی خود، «گفت‌و‌گو‌های فرهنگی موزه‌محور» و «دیپلماسی موزه» را از راهبردی‌ترین عرصه‌های تعامل بین‌المللی در جهان معاصر برشمرد.

آقای دیوسالار با اشاره به این نکته که موزه‌ها در قرن بیست‌ویکم از مخازن خاموش اشیاء به نهاد‌هایی فعال و پویا در شکل‌دهی هویت تبدیل شده‌اند، بر ضرورت گذار به «موزه‌شناسی نوین» تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هر شیء تاریخی حامل روایتی از حافظه تمدنی است که موزه‌ها وظیفه تفسیر و انتقال آن را به نسل‌های آینده بر عهده دارند.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تبیین مفهوم «قدرت نرم»، موزه‌ها را ابزاری کلیدی برای تأثیرگذاری فرهنگی کشور‌ها در سطح جهانی دانست و به تجربیات موفق موزه‌های بزرگی، چون لوور، موزه بریتانیا و موزه ملی چین در این عرصه اشاره کرد.

آقای دیوسالار، مفهوم «ایران فرهنگی» را به عنوان یک واقعیت تمدنی فراتر از مرز‌های سیاسی کنونی تبیین کرد و شهرهایی، چون سمرقند، بخارا و هرات را کانون‌های این میراث مشترک خواند که آثار مشاهیری، چون رودکی، فردوسی و نظامی پیونددهنده آنهاست.

وی با ابراز نگرانی از تهدیداتی، چون جنگ، افراط‌گرایی و قاچاق آثار تاریخی که منجر به فجایعی نظیر غارت موزه ملی عراق شد، بر لزوم اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر دیجیتال‌سازی، اسکن سه‌بعدی و واقعیت مجازی برای حفاظت از میراث بشری تأکید کرد.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیشنهاد داد برای تقویت همگرایی منطقه‌ای، «شبکه موزه‌های تمدن‌های کهن» و «جهان اسلام» تأسیس شود تا از طریق نمایشگاه‌های مشترک، تبادل متخصص و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دیجیتال، میراث مشترک این حوزه بازشناسی شود.

آقای دیوسالار در پایان، موزه‌ها را سفیرانی برای صلح و تفاهم خواند و تصریح کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان قرارگاه فرهنگی بین‌المللی، آمادگی کامل دارد تا از ظرفیت دیپلماسی موزه برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر همکاری، به‌ویژه در حوزه تمدن ایرانی-اسلامی، استفاده کند.

* دیپلماسی موزه‌ای و همگرایی ایران فرهنگی در آسیای مرکزی

بخت رستم‌اف، استاد تمام دانشگاه آستانه و مردم‌شناس، «دیپلماسی موزه‌ای» را ابزاری راهبردی برای تقویت تعاملات فرهنگی میان ایران و کشور‌های آسیای مرکزی و فراتر از آن، بستری برای تحکیم همگرایی منطقه‌ای دانست.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ در عصر تغییرات جهانی، مؤثرترین ابزار برای درک متقابل ملت‌هاست، موزه‌ها را نه صرفاً مکان نگهداری آثار باستانی، بلکه «نگهبانان حافظه تاریخی، ارزش‌های معنوی و میراث تمدنی مشترک» معرفی کرد.

دکتر رستم اف با اشاره به این نکته که گستره «ایران فرهنگی» شامل کشور‌هایی نظیر قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان، صرفاً یک پهنه جغرافیایی نیست، آن را برآمده از اشتراکات هزارساله در حوزه‌های ادبیات، فلسفه، معماری و سنت‌های جاده ابریشم دانست.

وی تصریح کرد: موزه‌ها می‌توانند با تبدیل شدن به مراکز زنده بازاندیشی این هویت مشترک، از طریق برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، آرشیو‌های دیجیتال و تبادل مجموعه‌های فرهنگی، فضای اعتماد و احترام متقابل را در منطقه ایجاد کنند.

این استاد دانشگاه با تبیین مفهوم «قدرت نرم»، دیپلماسی موزه‌ای را راهکاری برای ارتقای تصویر بین‌المللی کشور‌ها از طریق فرهنگ و میراث تاریخی، به‌دور از فشار‌های سیاسی خواند.

دکتر رستم‌اف پیشنهاد داد کشور‌های منطقه برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت، اقدام به توسعه پلتفرم‌های دیجیتال یکپارچه، برگزاری مجامع بین‌المللی موزه‌ای، تبادل متخصصان و اجرای پروژه‌های آموزشی برای جوانان کنند.

وی در پایان تأکید کرد: نظریه «ایران فرهنگی» می‌تواند پایه‌ای مفهومی برای همکاری‌های منسجم موزه‌ای و حفظ میراث مشترک باشد که نتیجه آن تقویت صلح، وحدت معنوی و پایداری مشارکت‌های بلندمدت میان ملت‌های منطقه خواهد بود.

* از ایرانشهر تا ایران فرهنگی؛ دیپلماسی موزه برای همکاری پایدار منطقه‌ای

رضا خزاعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر نیز در صحبت‌های خود با ارجاع به نکات مطرح‌شده دکتر دیوسالار، بر مسئله «جنگ روایت‌ها» تأکید کرد و گفت: پیروزی در این میدان زمانی معتبر است که بر مدارک و داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی استوار باشد.

وی با اشاره به این نکته که موزه «نهاد حافظه» است، تصریح کرد: موزه‌ها می‌توانند حافظه جمعی جهان را به‌صورت مستدل آگاه کنند تا روایت‌های سطحی و ادعا‌های رسانه‌ای نتواند تمدنی کهن را با چند جمله و یک پیام در فضای مجازی تهدید یا تحریف کند.

دکتر خزاعی «ایران فرهنگی» را موجودیتی زنده و فراتر از مرز‌های سیاسی دانست که با محوریت «خراسان بزرگ تاریخی» و مؤلفه‌های مشترک زبانی، عرفانی و هنری، پهنه‌ای وسیع را دربر می‌گیرد و در این راستا، «نوروز» را نمادی بارز از این پیوستگی تمدنی برشمرد که همچنان در سراسر این حوزه، از ایران تا آسیای مرکزی، زنده و پویاست.

این پژوهشگر، آسیای میانه را به‌دلیل پیوند‌های عمیق تاریخی از دوره اشکانی تا آغاز اسلام، یکی از کانون‌های بازتولید فرهنگ ایرانی دانست و تأکید کرد: میراث حماسی و روایی این منطقه سرانجام در خراسان به آثاری، چون شاهنامه انجامیده است.

وی همچنین با اشاره به نمونه‌هایی از این همسانی تمدنی، از پیوند‌های ادبی رودکی و فردوسی، شباهت معماری آرامگاه سامانیان با چهارطاقی‌های ایرانی، جلوه‌های معماری ایرانی-اسلامی در سمرقند تیموری و تداوم مضامین آیینی و حماسی از دوره ساسانی تا اوایل اسلام یاد کرد.

خزاعی اهمیت امروز آسیای میانه را، افزون بر اشتراکات تمدنی، در «کم‌مطالعگی تاریخی» این حوزه در دوره شوروی و منتشر نشدن بخشی از پژوهش‌ها دانست و آن را عرصه‌ای بکر برای همکاری علمی معرفی کرد.

وی با پیوند دادن میراث فرهنگی و «دیپلماسی عمومی»، تأکید کرد: موزه فقط ویترین اشیا نیست، بلکه باید «راوی» و سفیری بی‌زبان باشد که با روایت مستند به قدرت نرم تبدیل می‌شود و ارتباط فرهنگی میان «پاره‌های یکدیگر» را تقویت می‌کند.

این پژوهشگر با اشاره به تأثیر تبلیغات و روایت‌های رسانه‌ای در دامن‌زدن به فاصله‌ها، بر ضرورت تمرکز بر اشتراکات زیبایی‌شناختی و تمدنی برای تقویت همدلی ملت‌ها تأکید کرد و راهکار عملی خود را «نمایشگاه‌های شبکه‌ای و موضوع‌محور» دانست. خزاعی توضیح داد: همکاری‌ها باید از قالب نمایشگاه‌های دوجانبه خارج شود و با مشارکت هم‌زمان چند کشور شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که موزه‌هایی مانند موزه ملی ایران، موزه‌های بنیاد مستضعفان و موزه آستان قدس رضوی در کنار موزه‌های کشور‌های منطقه، گزینش و چینش آثار را برای یک روایت مشترک بر عهده گیرند.

وی «هزار سال فرهنگ نوشتاری ایران» را به‌عنوان نمونه موضوعی پیشنهاد کرد که می‌تواند در قالب یک نمایشگاه شبکه‌ای «هزار سال نوشتار» در چند کشور به گردش درآید.

دکتر خزاعی افزود: «ایران فرهنگی» صرفاً نوستالژی نیست، بلکه واقعیتی راهبردی است و دیپلماسی موزه می‌تواند آینده‌ای مبتنی بر همکاری پایدار بسازد.

این استاد دانشگاه با اشاره به پیوند تاریخی مفهوم «ایرانشهر» با ایران فرهنگی و ایده «وحدت در عین کثرت»، گفت می‌توان با رویکرد موزه‌محور، پیوندی ملموس میان تهران، دوشنبه، تاشکند، آستانه و هرات برقرار کرد و نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را در پیشبرد این مسیر تعیین‌کننده دانست.

* موزه‌ها، هویت تاریخی و میراث مشترک ارمنی ـ ایرانی

وارطان وسکانیان، رئیس دپارتمان ایران‌شناسی دانشگاه شرق‌شناسی ایروان، «ایرانِ فرهنگی» را یک حوزه تمدنی-فرهنگیِ حیاتی برای منطقه معرفی کرد. وی «ایرانِ فرهنگی» را نه محدود به مرز‌های سیاسی، بلکه یک حوزه تمدنیِ گسترده می‌داند که از هند تا فرات و از قفقاز تا جنوب خلیج فارس امتداد دارد و ارمنستان را عنصری لاینفک از این پیکره تاریخی معرفی می‌کند.

دکتر وسکانیان با تأکید بر نقش موزه‌ها در بازنمایی پیوند‌های عمیق تمدنی، از «زبان ارمنی» به‌عنوان یک موزه زنده و ناملموس یاد می‌کند که گنجینه‌ای از واژگان و عناصر زبانیِ باستانی و میانه ایرانی را در خود حفظ کرده و نقشی کلیدی در درک ریشه‌های مشترک ایفا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از «موزه‌ای ناملموس» در ارمنستان نام برد و گفت: «زبان ارمنی» به‌مثابه موزه زبان‌های ایرانیِ باستان و میانه (به‌ویژه پارتی، فارسی میانه و فارسی نو) عمل می‌کند؛ زیرا به‌عنوان تنها زبان غیرایرانیِ هندواروپایی در این حوزه، در تماس مستمر با زبان‌ها و فرهنگ‌های ایرانی بوده و وام‌واژه‌ها و عناصر زبانی گسترده‌ای را حفظ کرده است؛ حتی واژگانی که امروز در بسیاری از زبان‌های ایرانی از میان رفته‌اند.

دکتر وسکانیان، رابطه میان ایران و ارمنستان را الگویی از گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز تمدنی و دینی می‌داند که با تکیه بر این پیشینه مشترک و غنی، می‌تواند پیامی الهام‌بخش و مثبت برای دنیای امروز باشد.

* شبکه موزه‌ای منطقه‌ای در ایران فرهنگی؛ از هرات تا سمرقند و بخارا

علی‌احمد ستاری، رئیس دانشگاه کهکشان شرق هرات نیز با تأکید بر اهمیت «دیپلماسی موزه‌محور» در جهان امروز، بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به موزه‌ها به‌عنوان صرفاً محل نگهداری آثار تاریخی تأکید کرد. وی گفت: موزه‌ها ظرفیت مهمی برای پیوند دادن تمدن‌ها و آشنا کردن نسل جدید با میراث مشترک دارند و می‌توانند فراتر از نمایش گذشته، در شکل‌دهی به آینده و تقویت همبستگی میان ملت‌ها نقش ایفا کنند.

رئیس دانشگاه کهکشان شرق هرات همچنین «ایران فرهنگی» را حوزه‌ای تمدنی فراتر از مرز‌های سیاسی دانست که کشور‌هایی مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را دربر می‌گیرد و میان آنها پیوند‌های عمیق زبانی، ادبی، عرفانی و معماری برقرار است.

دکتر ستاری در ادامه موزه‌ها را «ابزار قدرت نرم» خواند و تأکید کرد: پرداخت علمی به این حوزه می‌تواند با تقویت آگاهی جمعی و اعتمادسازی، از فراموشی هویت‌های تاریخی در عصر مدرن جلوگیری کند.

وی با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای تاریخ‌سازی‌های مصنوعی، پیشنهاد ایجاد یک شبکه یا کنسرسیوم موزه‌ای منطقه‌ای را مطرح کرد و بر استفاده از ظرفیت‌هایی، چون دیجیتال‌سازی، موزه‌های مجازی و نمایشگاه‌های مشترک در شهر‌هایی مانند هرات، سمرقند، بخارا و نیشابور تأکید داشت.

رئیس دانشگاه کهکشان شرق هرات افزود: موزه‌ها باید به پیشرانِ ساختن آینده‌ای درخشان برای مردم منطقه بدل شوند.

* موزه؛ کنشگر فعال دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران

امیر رضائی‌پناه، رئیس اداره گفت‌و‌گو‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این نشست را نخستین گام از مجموعه نشست‌های دبیرخانه «گفت‌و‌گو‌های فرهنگی موزه‌محور» و «دیپلماسی موزه» معرفی کرد و هدف آن را دستیابی به سازوکاری برای حل مسائل در پهنه ایران فرهنگی با محوریت موزه دانست.

وی تأکید کرد: در الگوی جدید دیپلماسی فرهنگی، موزه دیگر نهادی ایستا و صرفاً محل نگهداری خاطرات و اشیا نیست، بلکه به یک کنشگر فعال تبدیل شده که می‌تواند در فضایی غیرسیاسی، زمینه‌ساز مفاهمه و تفاهم‌های کلان میان ملت‌ها باشد.

دکتر رضائی‌پناه «دیپلماسی موزه» را استفاده از ظرفیت موزه‌ها، میراث فرهنگی، نمایشگاه‌های مشترک، همکاری‌های پژوهشی و تبادل متخصصان برای تقویت روابط میان ملت‌ها و دولت‌ها تعریف کرد و گفت ویژگی اصلی آن تکیه بر «عینیت فرهنگی» است؛ یعنی ارتباط از مسیر شیء، سند، روایت و تجربه، نه صرفاً شعار.

وی همچنین «گفت‌وگوی فرهنگی موزه‌محور» را فرایند تعامل و تفسیر مشترک ملت‌ها از طریق میراث مادی و معنوی دانست و بر اهمیت عناصری، چون حافظه مشترک، روایت‌پردازی واقع‌گرایانه، همکاری پایدار نهادها، اعتمادسازی، مشارکت عمومی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال تأکید کرد.

رضائی‌پناه در ادامه، موزه‌ها را ابزار بازتولید «سرمایه نمادین بین‌المللی» و «سرمایه اجتماعی بین‌المللی» ایران دانست؛ یعنی نهادی که هم اعتبار و مرجعیت تمدنی کشور را تقویت می‌کند و هم با ایجاد شبکه‌های تخصصی و پروژه‌های مشترک، اعتماد میان کشور‌ها را افزایش می‌دهد.

وی آسیای میانه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های دیپلماسی موزه‌ای ایران معرفی کرد و در پایان، راهکار‌هایی مانند ایجاد شبکه موزه‌های ایران فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی، توسعه موزه‌های دیجیتال، تربیت نیروی متخصص، پیوند با گردشگری فرهنگی، همکاری با یونسکو و جلب مشارکت جوانان را پیشنهاد داد و خواستار ورود جدی این رویکرد به متن سیاست‌گذاری فرهنگی شد.

گفتنی است؛ گستره «ایران فرهنگی» فراتر از مرز‌های سرزمینی در قلمرو ملت‌هایی، چون قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان، گسترده شده و در یک پهنه جغرافیایی محصور نمانده است.

دیپلماسی موزه‌ای تلاشی است برای تبدیل میراث فرهنگی از «موضوعِ صرفاً پژوهشی» به «زبانِ ارتباط و همکاری» میان جوامع.

در این رویکرد، موزه فقط محل نمایش گذشته نیست؛ بلکه بستری برای گفت‌و‌گو، روایت‌سازی مسئولانه، شناخت متقابل و شکل‌دهی به اعتماد پایدار است.

از آن‌جا که «ایران فرهنگی» به‌عنوان حوزه‌ای تمدنی فراتر از مرز‌های سیاسی، واجد لایه‌های مشترک تاریخی، هنری، زبانی و آیینی است، موزه‌ها می‌توانند با تکیه بر همین اشتراکات، زمینه هم‌فهمی و تعامل سازنده را (به‌ویژه در پهنه آسیای میانه) تقویت کنند.