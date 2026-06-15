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اداره کل هواشناسی استان برای روزهای سه شنبه تا پنجشنبه هشدار سطح زرد منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که این وضعیت از اوایل وقت سه شنبه آغاز شده و تا اوایل وقت پنجشنبه ادامه دارد.
وزش باد به نسبت شدید گاهی شدید همراه با گرد و خاک موقتی و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور استان از پیامدهای این وضعیت بوده و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ترددهای جادهای، احتمال آسیب به سازههای موقت و احتمال اختلال در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی را به همراه دارد.
احتیاط در ترددهای جادهای، استحکام سازههای موقت، کاهش زمان فعالیتهای فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروههای حساس جامعه و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی توصیه شده است.