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مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: بهرهبرداری از تجهیزات تفریحی فاقد گواهی تاییدیه استاندارد مجاز نیست و بهره برداران موظف به دریات تاییدیههای مربوطه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصیپور بیان کرد: رعایت الزامات استاندارد در تجهیزات تفریحی و شهربازیها برای صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان، بهویژه کودکان و نوجوانان، الزامی است و تمامی بهرهبرداران این مراکز موظف به اخذ تاییدیههای فنی و استانداردهای مربوطه هستند.
وی افزود: کارشناسان استاندارد خوزستان با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و ارتقای سطح ایمنی مراکز تفریحی، بازرسیهای مستمر و دورهای از تجهیزات مستقر در شهربازیها و مراکز بازی و سرگرمی در سطح استان انجام میدهند.
قیصیپور اظهار داشت: در این بازرسیها، وضعیت فنی تجهیزات، نحوه نصب و بهرهبرداری، ایمنی سازهها، عملکرد قطعات مکانیکی و الکتریکی و نیز مدارک و مستندات مربوط به استاندارد تجهیزات مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با الزامات استاندارد، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
مدیرکل استاندارد خوزستان عنوان کرد: از مدیران و مسئولان شهربازیها در استان خواسته میشود نسبت به رفع نواقص احتمالی، انجام سرویسهای دورهای و همکاری کامل با کارشناسان این ادارهکل اقدام کنند؛ حفظ ایمنی و سلامت مردم خط قرمز ادارهکل استاندارد خوزستان است و این ادارهکل با جدیت، نظارت بر تجهیزات تفریحی و شهربازیها را در دستور کار مستمر خود قرار داده است.
پیش از این ادارهکل استاندارد خوزستان اعلام کرده بود ۱۰۰ درصد وسایل بازی عمومی در شهر اهواز غیراستاندارد هستند و دادستانی نیز برای رسیدگی به این موضوع ورود کرده است.