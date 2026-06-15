مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تأکید بر حساسیت و دقت بالای فرآیند ارزیابی در این دوره از جایزه تعالی سازمانی، گفت: تاب‌آوری سازمان‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی، محور اصلی و کلیدی در بررسی‌ها و رتبه‌بندی‌های این جایزه بوده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بیست و سومین همایش تعالی سازمانی، جایزه تعالی سازمانی را رویدادی فنی و پیچیده دانست و گفت: این جایزه با حساسیت و دقت فراوان اجرایی می‌شود و رتبه‌های کسب‌شده توسط شرکت‌ها، مستقیماً مبتنی بر شایستگی‌ها و تلاش واقعی آنهاست.

وی با اشاره به عنوان “تاب‌آوری و تداوم کسب‌وکارها” برای این رویداد، افزود: جنگ با کسب‌وکار‌ها هیچ میانه خوبی ندارد و تاب‌آوری، وضعیتی است که بر کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بر ضرورت ادامه دادن به رگه‌های تاب‌آوری که به‌ویژه در یک سال اخیر تجربه شده، تأکید کرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی برای بازگشت و احیای خطوط تولید ضروری است.

خرمی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن درصدد سوءاستفاده و تضعیف روحیه مردم بود، اما خوشبختانه شکست خوردند؛ برگزاری این رویداد در موقعیتی که کشور در خطر بود، دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.