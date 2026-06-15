رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه، از انجام بازدید تخصصی و بررسی میدانی وضعیت سازه‌ای و حفاظتی نخل تاریخی این شهرستان توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ عباس قدیریان از حضور تیم کارشناسی استان برای ارزیابی وضعیت نخل تاریخی عاشورایی ابرکوه خبر داد و گفت: این بازدید با هدف بررسی شرایط سازه‌ای، میزان استحکام، وضعیت حفاظتی و برنامه‌ریزی برای اقدامات مرمتی و نگهداری این اثر ارزشمند انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابرکوه افزود: در این بازدید، وضعیت بخش‌های مختلف سازه چوبی نخل، اتصالات، استحکام‌بخشی‌های پیشین و شرایط نگهداری آن به‌صورت تخصصی بررسی شد تا ضمن شناسایی آسیب‌های احتمالی، اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت اصولی آن برنامه‌ریزی شود.

قدیریان با اشاره به جایگاه ویژه نخل‌گردانی در فرهنگ مذهبی و آیینی منطقه گفت : آیین نخل‌گردانی از برجسته‌ترین جلوه‌های فرهنگ عاشورایی در استان یزد و شهرستان ابرکوه است که هرساله با مشارکت گسترده مردم و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود. این آیین که نمادی از تشییع پیکر مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در روز عاشورا به شمار می‌رود، علاوه بر جنبه‌های مذهبی، بخش مهمی از هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مردم این دیار را در خود جای داده است.

وی افزود : نخل تاریخی ابرکوه به عنوان یکی از عناصر اصلی این آیین کهن، نه‌تنها یک سازه چوبی ارزشمند، بلکه نمادی از باورها، سنت‌ها و میراث معنوی نسل‌های مختلف مردم شهرستان است و حفاظت از آن در واقع صیانت از بخشی از حافظه فرهنگی و هویت بومی منطقه محسوب می‌شود.

قدیریان تأکید کرد: پس از جمع‌بندی نتایج بازدید کارشناسی، اقدامات حفاظتی و مرمتی مورد نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این میراث ارزشمند آیینی با حفظ اصالت تاریخی خود برای نسل‌های آینده ماندگار بماند.

مراسم نخل گردانی یکی از آیین‌های قدیمی کشورمان که برای سوگواری سالار شهدا برگزار می‌شود، به ثبت ملی رسیده است.