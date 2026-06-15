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فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم از دستگیری دو سارق حرفهای اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمهکاره در شهر پرند و کشف ۲۰ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ غلامعلی نعمتی فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمهکاره در سطح شهر پرند، بررسی موضوع و دستگیری سارقان بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بازبینی دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه سارقان شدند که پس از هماهنگی با مقام قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رباطکریم تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای تخصصی پلیس به ۲۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنها، مقادیر قابلتوجهی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
سرهنگ نعمتی در پایان با اشاره به اینکه اموال مکشوفه پس از صورتجلسه به مالباختگان تحویل خواهد شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.