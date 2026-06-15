فیلم سینمایی «نیم‌شب» در سالگرد جنگ ۱۲ روزه با جهش ۴ برابری مخاطبان در سراسر کشور رو‌به‌رو شد و در نخستین ایستگاه طرح اکران‌های مردمی، ۵۰۰ نفر در میدان ولیعصر و پل طبیعت تهران به تماشای این فیلم نشستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «نیم‌شب» هم‌زمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه و در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، با اجرای طرح ویژه اکران نیم‌بها در روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه، با استقبال مخاطبان در سینما‌های سراسر کشور رو‌به‌رو شد و به یک شروع دوباره دست یافت.

بررسی آمار‌های رسمی فروش نشان می‌دهد که استراتژی پخش‌کننده در تمرکز بر جذب حداکثری مخاطب در این طرح سه‌روزه، به یک موفقیت چشمگیر و جهش آماری منجر شده؛ به‌طوری که شاخص حضور تماشاگران این فیلم نسبت به مدت مشابه در هفته گذشته، رشد ۴ برابری را ثبت کرده است.

کالبدشکافی و مقایسه عدد به عدد عملکرد فیلم سینمایی «نیم‌شب» در بازه سه‌روزه آخرهفته جاری با هفته گذشته، دستاورد ملموس این بازاریابی فرهنگی را به تصویر می‌کشد. شاخص حضور تماشاگران از ۵۰۰ نفر (از ۱۴ تا ۱۶ خرداد) در پایان هفته گذشته، با یک جهش خیره‌کننده به ۲ هزار نفر (از ۲۱ تا ۲۳ خرداد) در آخر هفته جاری رسیده که گویای استقبال ۴ برابری مردم است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت نیم‌بهای بلیت در این طرح، رقم فروش فیلم نیز علی‌رغم کاهش ۵۰ درصدی قیمت بلیت با رشد ۲ برابری مواجه شد و از ۹۰ میلیون تومان در هفته گذشته، به بیش از ۱۷۶ میلیون تومان صعود کرد تا موفقیت این طرح در احیای گیشه اثبات شود.

هم‌زمان با این جهش آماری در سالن‌های سینما، طنین روایت مقاومت در قلب پایتخت نیز جلوه دیگری از اکران‌های مردمی را به نمایش گذاشت. «نیم‌شب» که روایتی وفادارانه و صادقانه از ایستادگی و حماسه مردم در جریان یکی از شب‌های مقاومت ۱۲ روزه است، پس از گذشت قریب به ۴ ماه از آغاز اکران سراسری، اکنون گام در فاز جدیدی از نمایش‌های خود گذاشته است. در همین راستا، شامگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در قالب «طرح اکران میادین»، میدان ولیعصر و پل طبیعت تهران به عنوان نخستین ایستگاه‌ها، میزبان اولین اکران‌های میدانی این فیلم بود.

توسعه اکران‌های سیار بستری برای تماشای جمعی آثار سینمایی در فضا‌های شهری است. به همین منظور نمایش «نیم شب» در میدان ولیعصر و پل طبیعت، مبتنی بر رویکرد‌های راهبردی تحقق عدالت فرهنگی و توسعه امکان‌های تماشای فیلم در موسسه «تصویر شهر» (به عنوان مالک فیلم) و «بهمن سبز» (به عنوان پخش‌کننده) اجرا شد.

آمار کلی فیلم سینمایی «نیم‌شب» تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با عبور از مرز ۱۱۰ هزار مخاطب و فروش کل نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان، اثبات کرده است که سینمای دغدغه‌مند، ملی و حماسی می‌تواند ارتباطی وثیق، پایدار و ارگانیک با توده مردم برقرار کند. با توجه به مضمون حماسی و ساختار غیرکمدی این اثر، اکران «نیم‌شب» با شروع ماه محرم و ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) با قدرت در سینما‌های سراسر کشور ادامه خواهد داشت.