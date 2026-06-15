به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احمد توصیفیان با ارائه آماری از وضعیت جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار کرد: در لرستان ۲۳۴ هزار نفر بیمه‌شده اصلی، ۳۶۱ هزار نفر بیمه‌شده تبعی و حدود ۹۸ هزار نفر مستمری‌بگیر وجود دارد که در مجموع بیش از ۷۷۴ هزار نفر تحت پوشش خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حل مسائل واحدهای تولیدی افزود: در استان ۲۸۴ تشکل کارگری و بازنشستگی و ۶۰ تشکل کارفرمایی فعالیت دارند که در مجموع ۳۳۴ تشکل کارگری و کارفرمایی را شامل می‌شوند و به عنوان شرکای اجتماعی در رفع مشکلات حوزه تولید نقش‌آفرینی می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به خسارات وارد شده به برخی واحدهای اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: مجموعه ماشین‌سازی به عنوان یکی از واحدهای اقتصادی استان مورد هجوم قرار گرفت که ۵۸۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند. با تدبیر مدیریت این مجموعه و پیگیری‌های انجام شده، حقوق کارکنان به صورت مستمر پرداخت شد و نیازی به استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری برای کارگران ایجاد نشد.

توصیفیان ادامه داد: در این مدت ۲۱ واحد اقتصادی درگیر پیامدهای جنگ بودند که دو واحد به صورت مستقیم و ۹ واحد به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند. این واحدها در مجموع ۱۴۴ کارگر داشتند که متأسفانه یک نفر از آنان به شهادت رسید و ۱۲ نفر نیز مجروح شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به وضعیت اشتغال استان اشاره و تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و تقسیم کار میان ۳۴ دستگاه اجرایی استان، تعهد اشتغال سالانه ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر برای لرستان تعیین شده بود.

توصیفیان در پایان تاکید کرد: خوشبختانه بر اساس آمار ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال، تعداد ۲۳ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی در استان به ثبت رسیده که نشان‌دهنده تحقق حدود ۱۱۷ درصدی تعهد اشتغال و فراتر رفتن از هدف‌گذاری تعیین شده است.