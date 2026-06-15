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سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری جشنوارههای بینالمللی و جوان خوارزمی را با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از طرحهای برتر عرصه علم و فناوری برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛جشنواره جوان خوارزمی برای رقابت پژوهشگران نوآوران و فناوران داخل کشور با شرایط سنی کمتر از سی و پنج سال و جشنواره بینالمللی خوارزمی بدون محدودیت سنی و عرصه رقابت پژوهشگران فناوران و نوآوران ایرانی و خارجی است. پس از ثبتنام الکترونیکی متقاضیان و بارگذاری طرحها، مراحل ارزیابی و داوری طرحها توسط کارگروههای تخصصی انجام شده و در پایان برگزیدگان جشنواره توسط کمیته داوری که اعضای آن مستقیماً توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری منصوب میشوند، انتخاب میشوند.
مهلت ارسال آثار در بیستوهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی تا ۱۵ تیر و مهلت ارسال آثار در چهلمین دوره جشنواره بینالمللی خوارزمی تا ۱۵ مرداد تعیین شده است.
برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبتنام، اینجا کلیک کنید.