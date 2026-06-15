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محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی با صدور حکمی، رضا مردانی را به عنوان معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد رودکی منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل بنیاد رودکی در این حکم، بر برنامهریزی فرهنگی و هنری تالارها و مراکز و نظارت بر اجراها، توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری از طریق ارتباط و رایزنی با دیگر سازمانها و نهادها، تاکید کرده است.
در این حکم همچنین بر برنامهریزی برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در فضای مجازی و همکاری با رؤسای تالار وحدت و برج آزادی برای ارتقای کمی و کیفی برنامههای فرهنگی و هنری تاکید شده است.