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کاروان محرم از راه رسید و نشانههای حضورش از روزها پیش در جایجای شهر دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مساجد، حسینیهها و تکایا سیاهپوش شدهاند و پرچمهای عزای سیدالشهدا(ع) بر بامها و معابر شهر برافراشته شده است.
این روزها مردم همدان با مشارکت در فضاسازی و آمادهسازی هیئتها، خود را برای آغاز مراسم عزاداری ماه محرم آماده میکنند.
امسال، اما حال و هوای محرم رنگ دیگری دارد، حضوری که بیش از صد شب در خیابانهای شهر جریان داشته و اکنون با نام و یاد امام حسین(ع) پیوند خورده است.
بسیاری از هیئتها نیز برنامههای عزاداری خود را در معابر و خیابانها برگزار خواهند کرد تا شهر از نخستین شب محرم، یکپارچه در سوگ سالار شهیدان غرق شود.