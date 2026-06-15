به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا سیاه‌پوش شده‌اند و پرچم‌های عزای سیدالشهدا(ع) بر بام‌ها و معابر شهر برافراشته شده است.

این روز‌ها مردم همدان با مشارکت در فضاسازی و آماده‌سازی هیئت‌ها، خود را برای آغاز مراسم عزاداری ماه محرم آماده می‌کنند.

امسال، اما حال و هوای محرم رنگ دیگری دارد، حضوری که بیش از صد شب در خیابان‌های شهر جریان داشته و اکنون با نام و یاد امام حسین(ع) پیوند خورده است.

بسیاری از هیئت‌ها نیز برنامه‌های عزاداری خود را در معابر و خیابان‌ها برگزار خواهند کرد تا شهر از نخستین شب محرم، یکپارچه در سوگ سالار شهیدان غرق شود.