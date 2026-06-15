به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی‌فر معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای زورگیری در پایتخت خبر داد و گفت: در اجرای تدابیر فرماندهی مبنی بر مقابله قاطع و سریع با سرقت‌های مهم و همچنین شناسایی و انهدام باند‌های زورگیر که در سطح شهر تهران، به‌ویژه در سرقت تلفن همراه شهروندان فعالیت داشتند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

موسوی‌فر افزود: کارآگاهان اداره پنجم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، تجمیع پرونده‌های مشابه و بررسی شیوه و شگرد وقوع سرقت‌ها، موفق به شناسایی گروهی از سارقان حرفه‌ای شدند که در مناطق مختلف پایتخت اقدام به زورگیری و سرقت تلفن همراه می‌کردند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی اعضای این باند چهار نفره، پاتوق‌ها و مخفیگاه‌های احتمالی آنان در نقاط مختلف شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، اطلاعات دقیقی درباره زمان حضور متهمان در این محل‌ها به دست آوردند.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ دستورات لازم، تیم‌های عملیاتی با استقرار در محل‌های مورد نظر و انسداد مسیر‌های احتمالی فرار، با استفاده از اصل غافلگیری، در یک عملیات ضربتی هر چهار عضو این باند را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، در بازجویی‌های اولیه هرگونه دخالت در سرقت‌ها را انکار کردند، اما در ادامه و پس از مواجهه با مستندات، ادله و شواهد موجود، به جرایم ارتکابی اعتراف کردند.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران افزود: بر اساس اعترافات متهمان، اعضای این باند تاکنون به ارتکاب بیش از ۲۵ فقره سرقت تلفن همراه در مناطق مختلف شهر تهران، به‌ویژه محدوده پارک پردیسان، اقرار کرده‌اند.

وی گفت: با انجام اقدامات تخصصی پلیسی، شناسایی سایر مالباختگان و همچنین خریداران اموال مسروقه در دستور کار قرار دارد و تحقیقات برای کشف ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد.