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علی نیک بخت در جلسه شورای اشتغال چرام گفت: امسال بر خلاف سالهای گذشته تسهیلات این بنیاد به جای اشتغالزایی برای یک نفر ، در حوزه کارگاهی و بنگاهی پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وی اضافه کرد: تسهیلات پیش بینی شده برای امسال به متقاضیانی پرداخت میشود که از یک تا ۱۵ نفر اشتغالزایی ایجاد کنند.
مجری برنامههای بنیاد علوی دراستان گفت: بنیاد علوی به عنوان بازوی توانمند بنیاد مستضعفان در استان کهگیلویه و بویراحمد در ۹ شهرستان در حال فعالیت است و در سال گذشته افزون بر هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات را در حوزههای مختلف اشتغال پرداخت کرده است.