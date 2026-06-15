علی نیک بخت در جلسه شورای اشتغال چرام گفت: امسال بر خلاف سال‌های گذشته تسهیلات این بنیاد به جای اشتغالزایی برای یک نفر ، در حوزه کارگاهی و بنگاهی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وی اضافه کرد: تسهیلات پیش بینی شده برای امسال به متقاضیانی پرداخت می‌شود که از یک تا ۱۵ نفر اشتغالزایی ایجاد کنند.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی دراستان گفت: بنیاد علوی به عنوان بازوی توانمند بنیاد مستضعفان در استان کهگیلویه و بویراحمد در ۹ شهرستان در حال فعالیت است و در سال گذشته افزون بر هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات را در حوزه‌های مختلف اشتغال پرداخت کرده است.