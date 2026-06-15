یونجه، ملکه گیاهان علوفه‌ای است که به دلیل برخورداری از ارزش غذایی بالینی بسیار، دانش مدیریت مهمترین آفات آن ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یونجه، ملکه گیاهان علوفه‌ای بوده که دارای ارزش غذایی بالینی است.

خاستگاه یونجه به احتمال زیاد ایران است. نام علمی یونجه (sativa Medicago) است که دارای بیشترین مراحل برداشت، چین و ارزش غذایی است.

یونجه به عنوان مهمترین گیاه علوفه‌ای، سازگاری مناسبی با شرایط مختلف اقلیمی دارد.

به علت غنی بودن از پروتئیـن، کلسـیم و ویتامیـن، خوشخـوراک بـودن و درصـد کـم سـلولز در ردیف بهترین گیاهان علوفه‌ای قرار میگرد و به آن طلای سبز میگویند.

یونجه اولین گیاه زراعی است کـه اهلی و به عنوان علوفه کشت شده است. در بین گیاهان علوفه‌ای، یونجه به علت کیفیت، دارا بودن ذخایر غذایی از جمله مواد معدنی مختلف، مـواد پروتئینی و انواع ویتامین‌های گوناگون اهمیت خاصـی پیدا کرده است.

از آنجا که این محصول زراعی نیـز دارای آفاتی است کـه باعـث کاهش عملکـرد ایـن محصول می شوند، به معرفـی و کنترل مهمترین آفات این محصول میپردازیم.

سرخرطومی برگ یونجه سرخرطومی برگ یونجه مهمترین آفت یونجهزار‌های ایران به شمار می‌رود.

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