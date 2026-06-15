رقابت‌های کاراته قهرمانی بزرگسالان آسیا از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در اندونزی برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در دو بخش زنان و مردان به میدان خواهد رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه

شروع مسابقات از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اندونزی (۸:۳۰ به وقت تهران)

رقابت‌های کاتای انفرادی زنان و مردان

رقابت‌های کومیته وزن ۵۵- کیلوگرم مردان

رقابت‌های کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان

جمعه ۲۹ خردادماه

شروع مسابقات از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)

رقابت‌های کاتای تیمی زنان و مردان

کومیته بانوان در اوزان ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم

کومیته مردان در اوزان ۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم

شنبه ۳۰ خردادماه

شروع رقابت‌های پاراکاراته از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)

شروع رقابت‌های کومیته تیمی زنان و مردان از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت اندونزی (۷:۰۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۱ خردادماه

شروع مسابقات از ساعت ۹:۳۰ به وقت اندونزی (۵:۰۰ به وقت تهران)

برگزاری دیدار‌های فینال در تمامی بخش‌های زنان و مردان

بر اساس اعلام کمیته برگزاری، زمان‌بندی دقیق هر رده و هر بخش، یک روز پیش از برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.