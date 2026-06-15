اعلام برنامه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا
رقابتهای کاراته قهرمانی بزرگسالان آسیا از ۲۸ تا ۳۱ خرداد در اندونزی برگزار میشود و تیم ملی ایران در دو بخش زنان و مردان به میدان خواهد رفت.
پنجشنبه ۲۸ خردادماه
شروع مسابقات از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اندونزی (۸:۳۰ به وقت تهران)
رقابتهای کاتای انفرادی زنان و مردان
رقابتهای کومیته وزن ۵۵- کیلوگرم مردان
رقابتهای کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان
جمعه ۲۹ خردادماه
شروع مسابقات از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)
رقابتهای کاتای تیمی زنان و مردان
کومیته بانوان در اوزان ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم
کومیته مردان در اوزان ۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم
شنبه ۳۰ خردادماه
شروع رقابتهای پاراکاراته از ساعت ۹:۰۰ به وقت اندونزی (۴:۳۰ به وقت تهران)
شروع رقابتهای کومیته تیمی زنان و مردان از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت اندونزی (۷:۰۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۳۱ خردادماه
شروع مسابقات از ساعت ۹:۳۰ به وقت اندونزی (۵:۰۰ به وقت تهران)
برگزاری دیدارهای فینال در تمامی بخشهای زنان و مردان
بر اساس اعلام کمیته برگزاری، زمانبندی دقیق هر رده و هر بخش، یک روز پیش از برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد که متعاقباً اطلاعرسانی میشود.