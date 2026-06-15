به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد هدف از این مراسم را ترویج روحیه ایثار و شهادت در بین جوانان عنوان کرد.

سرگرد محمدامین سالاری افزود: سخنرانی، مداحی و مرثیه خوانی در وصف شهداء از برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.

امام جمعه حاجی آباد در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: ما بسیاری از شهداء را بعد از شهادتشان به طور کامل شناختیم، شهدایی که با خدا معامله کردند و از مقام والایی برخوردارند.

بیشتر بخوانید: تشکیل کمیته‌های برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در هرمزگان

حجت الاسلام مهدی دُری افزود: شهدا همانگونه که در دنیا حیات داشتند، بعد از شهادت نیز اثرگذار هستند.

وی گفت: شهدا جان خود را برای دین، کشور، مردم و حفظ عزت و آبروی میهن فدا کردند و وظیفه همه ما این است که در مسیر آرمان‌های آنان حرکت کنیم و خانواده‌های معظم شهدا را الگوی خود قرار دهیم.