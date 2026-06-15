پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و سرداران شهید در میدان امام خمینی (ره) شهر حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد هدف از این مراسم را ترویج روحیه ایثار و شهادت در بین جوانان عنوان کرد.
سرگرد محمدامین سالاری افزود: سخنرانی، مداحی و مرثیه خوانی در وصف شهداء از برنامههای اجرا شده در این مراسم بود.
امام جمعه حاجی آباد در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: ما بسیاری از شهداء را بعد از شهادتشان به طور کامل شناختیم، شهدایی که با خدا معامله کردند و از مقام والایی برخوردارند.
بیشتر بخوانید: تشکیل کمیتههای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در هرمزگان
حجت الاسلام مهدی دُری افزود: شهدا همانگونه که در دنیا حیات داشتند، بعد از شهادت نیز اثرگذار هستند.
وی گفت: شهدا جان خود را برای دین، کشور، مردم و حفظ عزت و آبروی میهن فدا کردند و وظیفه همه ما این است که در مسیر آرمانهای آنان حرکت کنیم و خانوادههای معظم شهدا را الگوی خود قرار دهیم.